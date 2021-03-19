Как отличить AirPods Pro от качественной подделки — горький опыт киевлянина, ставшего жертвой мошенника на OLX





Ни для кого не новость, что китайские умельцы давно научились очень хорошо подделывать AirPods Pro и обходить защитные механизмы Apple. Риск нарваться на подделку или на мошенников особенно высокий, если покупать AirPods Pro (как, в принципе, и любую другую технику Apple) с рук. Киевлянину Дмитрию Осипе, потерявшему свои AirPods Pro, «‎повезло» купить на OLX качественную подделку AirPods Pro по цене подержанного оригинала.

Желающие могут прочесть весьма занимательный и поучительный рассказ Дмитрия в его блоге на Medium. Если вкратце, автор купил очень качественную подделку, которую отличить от оригинала довольно сложно. Перед покупкой Дмитрий проверил серийный номер устройства через Apple Support. Кроме того, продавец предоставил ему чек, якобы подтверждающий факт покупки устройства в магазине Stylus.ua. На тот момент никаких сомнений насчет подлинности товара у Дмитрия не возникло, поэтому он встретился с продавцом и, по его просьбе, заплатил за наушники наличными. В объявлении на OLX указана цена 3300 гривен.

В итоге чек оказался поддельным, но Дмитрий, ставший жертвой мошенников, узнал об этом позже, когда засомневался в подлинности наушников и связался со службой поддержки для проверки чека. Как рассказывает автор, немного попользовавшись наушниками, его насторожили три момента: шумы в режиме Transparency, слишком сильные басы (больше, как у Beats, а не AirPods) и сбои в работе левого наушника (он периодически отсоединялся). Полный сброс ничего не изменил и автор обратился к ПО Bluetooth Devices Info. Сравнив характеристики оригинальных AirPods, которые он купил в авторизированном магазине Apple, и новых наушников, купленных с рук, он сразу понял, что в его руках — подделка.

Также он связался со службой поддержки Stylus.ua, после чего узнал, что чек был подделан.

В итоге автор купил оригинальные AirPods в авторизированном магазине и сравнил подлинные наушники Apple с китайской подделкой. Ниже приводим некоторые фото, опубликованные Дмитрием в Dropbox.

Как можно видеть, оригинал можно отличить от подделки по мелочам вроде шрифтов и цвета служебных пометок на упаковке, а также по весу кейса и самих наушников. Но в целом такие подделки визуально неотличимы от оригинала, так что к покупкам на вторичном рынке следует подходить с особой осторожностью.