Рынок труда в украинской IT-сфере во время войны: 46% специалистов получили повышение зарплаты

Профильное издание DOU.UA подвело итоги очередного опроса IT-специалистов, в ходе которого анализировало условия на украинском рынке труда, существовавшие в течение года войны. В целом, учитывая все обстоятельства, украинская IT-отрасль относительно стабильно прошла через это испытание.

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Сокращения

Хотя 39% опрошенных отметили, что их компания увольняла сотрудников в течение последнего года, вместе с тем 33% респондентов рассказали, что компания продолжала найм новых работников (хотя и не так активно, как до войны). Продолжали нанимать чаще всего продуктовые компании (42% специалистов ответили, что компания набирала специалистов) и компании среднего размера — от 50 до 200 сотрудников (41%). 39% айтишников, работающих в государственных или коммунальных предприятиях и учреждениях, тоже заявили, что найм продолжался.

В небольших компаниях сокращения были более ощутимы. Чаще увольняли отдельных сотрудников (заметили 20% опрошенных), заметно реже увольняли целые команды (11%) или увольняли в Украине, чтобы нанять за границей (4%).

Крупные аутсорсинговые компании чаще других отправляют своих работников на скамейку запасных. Среди специалистов, пребывающих ныне в резерве, 71% работают в сфере аутсорсинга (в целом в аутсорсинговых компаниях работает 42% айтишников). Большинство работающих, но уже знающих о предстоящем закрытии проекта (таких 5% опрошенных), тоже работают в крупных аутсорсинговых компаниях.

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В продуктовых компаниях 9% специалистов потеряли работу и теперь ищут новую. Также продуктовые компании редко отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск или на бенч (1% сотрудников против 5-7% в аутсорсе и аутстафе) и реже объявляют о закрытии проектов (около 3% знают, что их проект закроют против 9% в аутсорсе и аутстафе).

Стартапы тоже увольняли людей на протяжении последнего года (10%). Еще 6% работников знают о завершении проекта в ближайшее время. Как и продуктовые компании, стартапы редко предлагают своим сотрудникам неоплачиваемые отпуска или бенч – всего 2%.

Уровень зарплат

Несмотря на войну, большинство компаний пытались в полной мере выполнять свои обязательства перед работниками. Только 15% опрошенных указали, что компания снизила размер зарплат или бонусов. Чаще компании урезали бонусы (9%), реже — зарплаты и другие денежные выплаты (по 5%). 8% респондентов сообщили о задержках выплат, в 4% случаев задержки продолжаются.

Чаще всего к уменьшению прибегали государственные и коммунальные предприятия и организации — об уменьшении размера выплат сказали 39% сотрудников. Продуктовые компании тоже несколько чаще уменьшали зарплаты и бонусы (об этом сообщили 17% их сотрудников) по сравнению с аутсорсинговыми и аутстафинговыми компаниями и стартапами (13–14%). Крупные компании от 200 сотрудников пытались не снижать зарплаты. Только 3–5% специалистов оттуда отметили, что компания урезала зарплаты, против 8% среди сотрудников меньших компаний. Бонусы чаще всего уменьшали компании на 10–50 сотрудников (11%).

В то же время 46% специалистов получили пересмотр и повышение зарплаты в своей компании. 39% специалистов имели плановый пересмотр зарплаты за последний год. 11% получили повышение зарплаты из-за смены должности. 43% опрошенных не имели повышения зарплаты за последний год. Аутсорсинговые, аутстафинговые и продуктовые компании чаще увеличивали зарплаты своим сотрудникам: около половины их специалистов получили повышение. Стартапы и государственные и коммунальные предприятия делали это реже: повышение получили 36% и 29% их сотрудников.

Планы по дальнейшим сокращениям

11% трудоустроенных айтишников знают о грядущих сокращениях в своих компаниях. В то же время, руководители команд и компаний (уровня Lead и выше) чаще отмечают, что в планах есть сокращения — об этом сказали 15% из них.

Лидеры команд и компаний говорят, что в течение 2023 года ожидаются сокращения как технических, так и нетехнических специалистов. 13% сообщили, что компания планирует увольнять технических специалистов (разработчиков — 12%, тестировщиков — 10%, других специалистов — 9%), 9% — нетехнических.

Чаще всего о планируемых сокращениях специалистов говорят руководители и лидеры команд аутсорсинговых компаний (20% планируют увольнение технических специалистов, 12% — нетехнических) и стартапов (16% и 5%). Реже всего — продуктовых компаний: только 7% знают о запланированных сокращениях среди технических специалистов, 8% — среди нетехнических. В средних компаниях (на 50-200 сотрудников) специалисты уровня Lead+ тоже реже отмечают запланированные увольнения (лишь 7% — о технических специалистах и 5% о нетехнических).

Увеличение количества IT-ФОП

Вместе с тем за год войны в Украине значительно возросло количество IT-специалистов, зарегистрированных как ФОП. По состоянию на 24 февраля 2023 года в Украине насчитывалось 271 699 ФОП, работающих в сфере IT. За год полномасштабной войны количество таких ФОП увеличилось на 31 793 человека, или на 13%. Темпы роста оказались такими же, как и в довоенный 2021 год – тогда количество ФОП в IT тоже увеличилось на 13%.

Самым популярным кодом КВЭД, по которому работают IT-специалисты в Украине, остается «62.01 Компьютерное программирование» — по нему зарегистрировано 186 147 специалистов, или 69% всех айтишников, имеющих открытый ФОП.

На втором месте остается «62.02 Консультирование по вопросам информатизации» (36 801 специалист, или 14% всех ФОП в IT).

На третьем месте «63.11 Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность» (33 412 специалистов, 12% всех IT-ФОП). Количество специалистов, зарегистрированных по этому коду, за год выросло на 20% против 13% по всем IT-кодам в целом.