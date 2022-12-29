С 1 января 2023 года Шерлок Холмс станет общественным достоянием

В эти выходные, в День общественного достояния, несколько знаковых произведений потеряют авторские права и станут собственностью общества. В перечне есть рассказы Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, научно-фантастический фильм «Метрополис», роман «На маяк» Вирджинии Вульф, а также первый полнометражный «разговорный» фильм «Певец джаза».

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Защита авторских прав, как правило, действует в течение жизни автора оригинала и около 70 лет после его смерти. После завершения этого периода любой без предварительного разрешения сможет использовать произведения для своих интерпретаций. Обычно это происходит 1 января, в специально назначенный День общественного достояния. Более сложная ситуация была в США, где действовал Закон о продлении срока действия авторских прав, фактически замораживавший переход произведений в общественное достояние до 2019 года.

В 2010 году в общественное достояние перешли произведения Зигмунда Фрейда, Уильяма Батлера Йейтса, Форда Мэдокса Форда и Артура Рэкема, с 2011 года — произведения таких авторов, как Исаак Бабель, Вальтер Беньямин, Джон Бакен Твидсмур, Михаил Булгаков, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Эмма Голдман, Пауль Клее, Сельма Лагерлеф и т.д. В 2017 — Герберт Уэллс. Эта возможность также вызвала бум вокруг новых интерпретаций таких произведений, как «Великий Гэтсби», который стал публичным достоянием в 2021 году.

Утрата авторских прав для историй о Холмсе знаменует конец ряда юридических споров относительно того, как закон об авторском праве влияет именно на использование персонажа. Несколько предыдущих работ Дойла уже попадали в открытый доступ в 2019 году, что привело к юридической путанице из-за появления новых историй о детективе, включая ныне урегулированный иск против Netflix в отношении «Энолы Холмс».

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Отметим, что в 2024 году также состоится долгожданный «общедоступный дебют» Микки Мауса.

Источник: The Verge