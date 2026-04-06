В январе фолк-исполнительница Мерфи Кэмпбелл обнаружила на своем профиле в Spotify несколько песен, которые ей не принадлежали. Это были песни, которые она записывала, но никогда не загружала в Spotify — и что-то в вокале было не так. Это были явные подделки.





Она быстро пришла к выводу, что кто-то взял ее выступления, опубликованные на YouTube, создал ИИ-каверы и загрузил их на стриминговые платформы под ее именем. Если пропустить одну из песен — например, «Four Marys» — через два разных детектора ИИ, то результат подтверждает ее подозрения: оба определили, что песня, по-видимому, сгенерирована искусственным интеллектом. Кэмпбелл была шокирована:

«Я как-то считала, что перед тем, как кто-то просто сделает такое, существует немного больше проверок. Но, знаете, урок усвоен», — сказала она The Verge.

Потребовалось некоторое время, прежде чем Кэмпбелл удалось добиться удаления фейковых песен.

«Я превратилась в настоящую надоедливую», — призналась Мерфи.

И даже тогда победа оказалась неполной. Хотя проблемные треки, похоже, больше не доступны на YouTube Music и Apple Music, по крайней мере один до сих пор можно найти в Spotify — просто под другим профилем исполнителя, но с тем же именем. Так что теперь существует несколько Мерфи Кэмпбелл.





«Очевидно, я была в восторге от этого», — иронично заметила настоящая Мерфи Кэмпбелл.

Spotify тестирует новую систему, которая позволит исполнителям вручную одобрять песни перед тем, как они появятся в их профиле, но Кэмпбелл настроена скептически после того, как ее уже подвели.

«Я чувствую, что каждый раз, когда такая крупная организация дает подобное обещание музыкантам, это оказывается не тем, чем она казалась, — но мне будет интересно попробовать это в будущем», — сказала она.

Однако это было лишь начало кошмара Кэмпбелл. В тот самый день, когда в Rolling Stone вышла статья о столкновении Кэмпбелл с ИИ-имитаторами, через дистрибьютора Vydia на YouTube была загружена серия видео. Эти видео не были опубликованы публично, и непонятно, видел ли их кто-то, кроме загрузчика, действующего под именем Murphy Rider.

YouTube отказался комментировать эту историю. Эти видео были использованы для заявки на права собственности в отношении материалов в нескольких видео Мерфи Кэмпбелл. Кэмпбелл получила от YouTube уведомление:

«Теперь вы делитесь доходами с правообладателями музыки, обнаруженной в вашем видео, Darling Corey.»

Наиболее запутанно то, что песни, вокруг которых поданы эти заявки, — все являются общественным достоянием, в частности классический «In the Pines», датируемой как минимум 1870-ми годами и исполнявшейся всеми — от Lead Belly до Nirvana (в версии «Where Did You Sleep Last Night»). С тех пор Vydia сняла эти заявки, а пресс-секретарь Рой ЛаМанна сообщил, что лицо, загрузившее видео, забанен на их платформе.

Из более 6 000 000 заявок, поданных Vydia через систему Content ID на YouTube, только 0,02 процента оказались недействительными, что ЛаМанна называет «по отраслевым стандартам просто удивительным».

«Мы гордимся тем, что делаем это правильно», — добавил он.

ЛаМанна также утверждает, что Vydia не имеет никакой связи с Timeless IR или ИИ-каверами, загруженными на стриминговые платформы под именем Кэмпбелл. Несмотря на то, что совпадение во времени выглядит подозрительно, ЛаМанна говорит, что оба инцидента — не связаны между собой. Vydia получила немало негативной реакции, включая, по словам ЛаМанны, с «буквальными угрозами смертью», из-за которых пришлось эвакуировать офисы.

Кэмпбелл не готова так просто отпустить Vydia, но отмечает, что та является не единственным виновником. Миры генеративного ИИ, музыкального дистрибьюторства и авторского права — сложные, с множественными точками сбоя и возможностями для злоупотреблений.

«Я думаю, это идет значительно глубже, чем мы считаем», — говорит Кэмпбелл.

История Мерфи Кэмпбелл демонстрирует системную уязвимость, которой пользуются злоумышленники: ИИ-инструменты для клонирования голоса стали настолько доступными, что любой исполнитель с YouTube-присутствием может стать жертвой кражи цифровой идентичностиа автоматизированные системы вроде Content ID легко превращаются из щита в оружие против тех самых авторов, которых должны были защищать.





Источник: The Verge