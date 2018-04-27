С 25 мая в Whois больше нельзя будет узнать, кто владелец/администратор того или иного домена в зоне .UA
Реестр домена верхнего уровня .UA c 25 мая не будет выдавать информацию о регистранте доменного имени в выдаче сервиса Whois Таким образом, с этого дня все данные о владельцах доменных имен в зоне .UA будут скрываться. Также из публичного доступа уберут данные об административных и технических контактах домена. О грядущих переменах в рамках iForum2018 рассказал руководитель технического департамента Hostmaster.UA Тарас Гейченко, передает liga.net.
Напомним, что Hostmaster.UA является техническим администратором украинского домена верхнего уровня .UA и публичных доменов в нем.
Изменения проводятся в соответствии с рекомендациями ICANN, основанием для которых послужил Общий регламент по защите данных, набирающий законную силу в Евросоюзе 25 мая.
Также Тарас Гейченко отметил, что эти изменения соответствуют мировой практике сокрытия информации о регистрантах доменных имен.
В обозримом будущем Hostmaster.UA планирует запустить специальный сайт, на котором можно будет посмотреть, какие персональные данные хранятся в компании и в каких доменных именах эта информация используется. Соответствующий инструмент уже находится в разработке.
Источник: liga.net