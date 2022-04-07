С нападением рф количество кибератак на «Укрэнерго» увеличилось втрое

С начала вторжения россии кибератак на ЧАО «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» стало втрое больше, чем в довоенное время. В феврале-марте — больше всего. Пики были накануне вторжения и присоединения украинской энергосистемы к объединенной энергосистеме континентальной Европы (ENTSO-E) 16 марта. Все кибернападения оказались безуспешными, но продолжаются и дальше.
«Кто совершает атаки, мы прекрасно понимаем. На каком-то этапе нашу систему сканировали, не скрываясь, по IP-адресу одной из федеральных служб россии. Это попытка помешать дальнейшей интеграции в ENTSO-E», — сообщил Владимир Кудрицкий, глава правления НЭК «Укрэнерго» в интервью «Интерфакс-Украина»
По его словам, тот факт, что «Укрэнерго» не пострадало от кибератак — результат настойчивой и профессиональной работы специалистов, которые за последние годы выстраивали эффективную систему киберзащиты.
Кудрицкий отметил, что энергосистемы Украины и Европы уже несколько недель работают в синхронном режиме очень стабильно. Отсоединение от рф и беларуси произошло 24 февраля в 01:32, то есть за несколько часов до начала вторжения.
«Фактически в условиях войны в изолированном режиме мы работали три недели – до 16 марта. За это время на нашу инфраструктуру и на инфраструктуру облэнерго враг постоянно совершал атаки. Мы считаем, что эти атаки целенаправленного характера и предпринимаются для того, чтобы разрушить как можно больше линий электропередачи и подстанций. Также оккупанты в первые дни вторжения зашли сначала на Каховскую ГЭС, затем на Запорожскую АЭС. Конечно, это создало определенные экстремальные условия для работы энергосистемы. Был момент, когда мы ночью во время захвата ЗАЭС разгрузили два атомных энергоблока из соображений безопасности. Когда из танков начали лупить по электростанции, мы за очень короткий период потеряли очень большую генерирующую мощность, но удержали систему и ее баланс. Несмотря на это, у нас баланс в энергосистеме был выдержан все три недели в изолированном режиме, и уже более двух недель в синхронном режиме с Европой», — отметил Кудрицкий.