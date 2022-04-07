С нападением рф количество кибератак на «Укрэнерго» увеличилось втрое

С начала вторжения россии кибератак на ЧАО «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» стало втрое больше, чем в довоенное время. В феврале-марте — больше всего. Пики были накануне вторжения и присоединения украинской энергосистемы к объединенной энергосистеме континентальной Европы (ENTSO-E) 16 марта. Все кибернападения оказались безуспешными, но продолжаются и дальше.

«Кто совершает атаки, мы прекрасно понимаем. На каком-то этапе нашу систему сканировали, не скрываясь, по IP-адресу одной из федеральных служб россии. Это попытка помешать дальнейшей интеграции в ENTSO-E», — сообщил Владимир Кудрицкий, глава правления НЭК «Укрэнерго» в интервью «Интерфакс-Украина»

По его словам, тот факт, что «Укрэнерго» не пострадало от кибератак — результат настойчивой и профессиональной работы специалистов, которые за последние годы выстраивали эффективную систему киберзащиты.

Кудрицкий отметил, что энергосистемы Украины и Европы уже несколько недель работают в синхронном режиме очень стабильно. Отсоединение от рф и беларуси произошло 24 февраля в 01:32, то есть за несколько часов до начала вторжения.