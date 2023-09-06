С помощью Cinebench теперь можно тестировать GPU

Компания Maxon выпустила новую версию своего знаменитого бенчмарка для процессоров. Cinebench 2024 интересен тем, что добавил возможность тестировать мощность видеокарт.

Такой функции в Cinebench не было с 15 версии, которая вышла почти 10 лет назад, передает The Verge. Для испытания производительности бенчмарк много раз рендерит одно изображение (Maxon называет это «последовательным файлом сцены»), измеряя насколько быстро справится конкретное оборудование. Похоже, что производитель использует одинаковое изображение для тестирования центрального и графического процессора. Это может дать пользователю возможность понять преимущества GPU для таких задач.

Также отмечается, что Cinebench 2024 расширит поддержку процессоров Apple Silicon. Скорее всего появится аппаратная поддержка процессоров Apple M2, поскольку M1 уже поддерживался в прошлой, 23-й версии Cinebench.

Новую версию Cinebench можно бесплатно загрузить на сайте Maxon.