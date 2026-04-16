Производительность AMD Ryzen 9 9950X3D2 оценили в первых тестах

Флагманский процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2 появился в предварительных результатах тестов HWBOT еще до официального релиза.





На HWBOT появилась страница, посвященная этому процессору, который должен стать первым пользовательским CPU AMD с двумя 3D V-Cache. Официальный релиз Ryzen 9 9950X3D2 запланирован на 22 апреля.

Скриншоты демонстрируют его результаты в 4 тестах на производительность одной и той же системы. В частности, в тесте Cinebench 2026 CPU Multi Thread результат в многоядерном режиме составил 9246 баллов, а в одноядерном — 746 баллов. В тесте Cinebench R23 Multi Core результат составил 38579 баллов. В тесте 7-Zip показатель производительности составил 227919 MIPS.

Система использовала материнскую плату ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI, 32 ГБ ОЗУ Kingston DDR5-6000, видеокарту Radeon RX 7900 XTX и ОС Windows 11 25H2. CPU-Z продемонстрировало показатель TDP 200 Вт, что соответствует заявленным AMD характеристикам 9 9950X3D2.





На графиках бенчмарков можно увидеть, что в тестах Cinebench частота немного превышала 5,19 ГГц. Энергопотребление достигло 216 Вт в Cinebench 2026 и 220 Вт в Cinebench R23. Самая высокая температура достигала 95–96 °C.

Очевидно, потенциал этого процессора ограничивался используемой системой охлаждения. Какой именно кулер использовался не указывается, однако его оказалось недостаточно для 16-ядерного процессора с 32 потоками, которому необходимо охлаждать 2 CCD-чипа. Это указывает, что кулер не предотвратил троттлинг процессора.

Ранее мы писали, что в преддверии релиза процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D2 появились первые розничные цены от продавцов в Канаде и Великобритании. AMD показала Ryzen 9 9950X3D2 с 208 МБ кэша и TDP 200 Вт.

Источник: Videocardz; Wccftech