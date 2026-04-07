07.04.2026

Intel Bartlett Lake: техноблогеры успешно запустили Windows 11 и затестили процессор

Олександр Федоткін

Intel Bartlett Lake: техноблогери успішно запустили Windows 11 та затестили процесор

Недавно энтузиасту с ником kryptonfly удалось запустить процессор Intel Bartlett Lake на пользовательской материнской плате Asus Z790. После этого другие техноблогеры взялись за дело и загрузили Windows 11 на уникальном процессоре, а также затестили его в первых бенчмарках


Сначала kryptonfly в своем эксперименте добился совместимости Intel Core 9 273QPE с материнской платой Asus Z790, однако дальше экрана POST дело не пошло. Позже ему все же удалось запустить ОС на нем, как и техноблогерам с Overclock.net. 

kryptonfly / Overclock.net

В частности, один из них под ником HXL сообщил о первых результатах Core 9 273QPE в Cinebench R23. Позже появились еще по меньшей мере 3 результата от других техноблогеров с различными показателями производительности. 


Среди прочего,  CarSalesman сообщил о 33 111 баллах в многоядерном тесте при потреблении его процессором 286 Вт. Ему удалось разогнать уникальный интеловский CPU до 5,4 ГГц с использованием всех ядер. Этот результат немного превосходит Ryzen 9 9900X3D и уступает Intel Core i7-14700. Его можно считать невероятным как для процессора, предназначенного исключительно для периферийных устройств.

До этого результат техноблогера был не таким высоким и изначально составлял около 25 000 баллов. В этом тесте процессор потреблял более 320 Вт из-за снятия ограничений на мощность. Падение напряжения приводило к троттлингу, ограничивая тактовую частоту на уровне 4,3 ГГц.

CarSalesman / Overclock.net

Ограничив напряжение Vcore на уровне 1,35 В и используя LLC6 в BIOS, CarSalesman смог поддерживать высокое напряжение под нагрузкой. Он улучшил стабильность и процессор заработал на более стабильных тактовых частотах. Это также стабилизировало и немного снизило напряжение

Другой пользователь Talon2016 сообщил, что набрал 32 288 баллов, что соответствует уровню процессора Core i9-13900K. Он также заявил, что запустил Battlefield 6 с включенной функцией Secure Boot в BIOS, достигнув тактовой частоты 5,4 ГГц на всех ядрах. Тестовый стенд состоял из материнской платы Asus ROG Maximus Z790 Apex с 64 ГБ ОЗУ DDR5, которая работала на частоте 5600 МТ/с. В следующем тесте ему удалось набрать 33 818 баллов. 

Talon2016 / Overclock.net

Core 9 273QPE уникальный 12-ядерный процессор с P-ядрами по технологии Hyperthreading. Процессоры линейки Bartlett Lake включают только P-ядра Raptor Cove и не предназначены для работы на пользовательских системах.

kryptonfly использовал патч, который указал BIOS на необходимость использования 12 P-ядер. До этого BIOS просто отказывался работать и демонстрировал черный экран, как только пытался получить доступ к 9 P-ядру, поскольку это превышало лимит в 8 P-ядер, установленный в пользовательской прошивке. Стандартные процессоры 13-го и 14-го поколений имеют только до 8 P-ядер с поддержкой Hyperthreading, даже если общее количество ядер у них больше благодаря E-ядрам без Hyperthreading. 

Ранее мы писали, что Intel Bartlett Lake-S запустили на пользовательской материнской плате. Рекомендованная Intel розничная цена процессоров Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus должна была составлять $299 и $199. Однако уже через 3 дня после релиза она существенно повысилась. В Geekbench появились новые результаты бюджетного процессора Intel Wildcat Lake.

Источник: Tom’s Hardware

