С сегодняшнего дня украинцы могут получить помощь 6 500 грн в рамках «єПідтримка» — в областях, где ведутся самые активные боевые действия

После небольшой паузы правительство Украины перезапустило программу «єПідтримка» — с сегодняшнего дня украинцы в областях, где ведутся самые активные боевые действия, смогут получить помощь 6500 грн от государства. Выплату можно потратить на любые цели, никаких ограничений на этот счет нет.

Кто может получить помощь?

Наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ, и ФОП всех групп. Выплата направлена на поддержание населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Также это поддержит ФОП, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны.

Регионы, в которых будет работать услуга:

Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Киевская и г. Киев.

Как получить 6500 грн в рамках «єПідтримка»?

Авторизуйтесь в приложении «Дія» и выберите услугу «єПідтримка»

Выберите карту «єПідтримка». Если у вас его еще нет. Здесь можно узнать, как ее оформить.

Нажмите «Отримати допомогу»

Ожидайте зачисление средств.

В программе участвуют все банки-партнеры«єПідтримка»: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen BANK, Восток банк, IdeaBank, izibank, ПУМБ.