Sabrent снова первый. Емкость NVMe-накопителя Sabrent Rocket Q4 с интерфейсом PCIe 4.0 составляет 4 ТБ

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В прошлом году американский производитель устройств хранения на базе флэш-памяти Sabrent первым выпустил SSD M.2 с NVMe объемом 8 ТБ. Эта же компания первой выпустила твердотельные накопители Rocket NVMe 4.0 с интерфейсом PCI Express 4.0 x4. Теперь же Sabrent снова опередил всех с выпуском первого потребительского SSD формата M.2 (NVMe) с интерфейсом PCIe 4.0 емкостью 4 ТБ. Модель вошла в линейку Rocket Q4 и уже доступна для покупки в зарубежных интернет-магазинах.

На немецком сайте Amazon Sabrent Rocket Q4 предлагается за 790 евро или 811 евро в комплекте с радиатором.

В Rocket NVMe 4.0, предлагавшихся в объемах 1 ТБ и 2 ТБ, использовался контроллер Phison PS5016-E16 и 96-слойная память 3D NAND TLC производства Toshiba. Новая модель Rocket Q4 объемом 4 ТБ использует более медленную память 3D NAND с четырьмя битами на ячейку (QLC), что и отражено в названии (буква Q). Скорости последовательного чтения и записи в системах с поддержкой PCIe 4.0 достигают 4900 МБ/с и 3500 МБ/с соответственно.

Из остального можно отметить поддержку управления питанием APST/ASPM/L1.2, а также SMART и TRIM.

Источник: Tom’s Hardware