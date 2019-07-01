Высокоскоростной SSD Sabrent Rocket NVMe 4.0 объемом 1 ТБ стоит $230 (версия на 2 ТБ — $430)

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Американский производитель устройств хранения на базе флэш-памяти Sabrent анонсировал выпуск потребительских SSD Rocket NVMe 4.0. Являясь одними из первых потребительских устройств формата M.2 с интерфейсом PCI Express 4.0, накопители Sabrent серии Rocket NVMe 4.0 отличаются высокой скоростью передачи данных. Говоря конкретнее, скорости последовательного чтения и записи достигают 5000 МБ/с и 4400 МБ/с соответственно.

Как и другие модели с интерфейсом PCIe 4.0, накопители Rocket NVMe 4.0 используют контроллер Phison PS5016-E16. Серия представлена двумя моделями объемом 1 ТБ и 2 ТБ. Обе построены на базе 96-слойной флэш-памяти 3D TLC NAND производства Toshiba.

Накопители серии Rocket NVMe 4.0 уже доступны для покупки в зарубежных интернет-магазинах. Например, на американском Amazon за $230 и $430 в зависимости от объема памяти. Увы, Sabrent не раскрыл подробностей касательно условий гарантии.

SSD Sabrent Rocket NVMe 4.0 также предлагаются в комплекте с фирменным радиатором, в составе которого имеются три тепловые трубки. Правда, комплекты стоят на $20 дороже.

Источник: Tom’s Hardware