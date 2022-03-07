Самая большая в мире биржа фриланса Upwork приостанавливает работу в рф и беларуси

Международная биржа фриланса Upwork объявила 7 марта о начале приостановки работы в беларуси и рф. Полностью этот процесс завершится 1 мая. Об этом сообщила генеральный директор платформы Хейден Браун.
«Война президента россии Владимира Путина против Украины бросила вызов нашей миссии, ценностям и нашим оперативным возможностям по предоставлению экономических возможностей тем, кто этого добивается. Upwork приостанавливает работу в россии и беларуси начиная с сегодняшнего дня, полностью ограничения вступят в силу до 1 мая 2022 года», — сказано в публикации.
В течение следующих нескольких дней фрилансеры и клиенты из рф и беларуси больше не смогут регистрировать новые аккаунты, заключать новые контракты и станут невидимым при поиске. Текущие контракты должны быть расторгнуты до 1 мая.
Как пояснил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, уход Upwork из рф означает, что более 100 тыс российских граждан лишатся работы в IT «потому, что они молчат, когда их диктатор убивает жителей нашей страны».
«Это мужественное решение команды Upwork. Мы безгранично благодарны за него», — написал Федоров в Telegram.
В Upwork отметили, что продолжат оказывать поддержку украинским фрилансерам и простым гражданам.
- Ожидается пожертвование в размере 1 миллиона долларов организации Direct Relief International в поддержку населения Украины.
- Украинским фрилансерам позволят сохранить их карьеру независимо от того, могут ли они работать сейчас.
- Появятся программы, облегчающие клиентам поддержание существующих трудовых отношений и предоставление финансовой помощи талантливым работникам из Украины.
- Команда платформы пожертвует 100 тыс. долларов США на оказание гуманитарной помощи Украине.
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