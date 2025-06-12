Самая маленькая в мире скрипка размером 35 мк открывает новые перспективы нанотехнологий

Ученые из Университета Лафборо в Великобритании создали самую маленькую в мире скрипку размером всего 35 микрон.

Отмечается, что она тоньше человеческого волоса и изготовлена из платины, вытравленной на кремниевом чипе с невероятной точностью. Это достижение открывает путь к более глубоким научным исследованиям наноразмерных материалов.

«Хотя создание самой маленькой скрипки в мире может показаться забавным и увлекательным занятием, многое из того, что мы узнали в процессе, на самом деле заложило основу для исследований, которые мы сейчас проводим», — объясняет руководитель проекта, физик Келли Моррисон.

Под микроскопом можно увидеть четкие линии и изгибы, а также невероятное соблюдение пропорций. Для невооруженного глаза это будет выглядеть как крошечное пятно. Интересно, что для создания самого маленького музыкального инструмента в мире понадобилось устройство размером с целую комнату. Этот аппарат называется NanoFrazor.

Чип был покрыт двумя слоями гелеобразного материала — резиста. Сверхтонкое, похожее на иглу, острие вытравило форму скрипки на верхнем слое, используя технику термосканирующей зондовой литографии. Гель в это время испарился, оставив микроскопические углубления в форме скрипки.

После этого исследователи растворили подложку для создания формы. Впоследствии они нанесли тонкую платиновую пленку в оставшиеся полости, и в завершение удалили остатки с помощью ацетона. Таким образом они получили невероятно крошечную платиновую скрипку.

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Создание каждого изображения занимает около 3 часов. Однако финальная версия инструмента заняла не один месяц, было сделано большое количество проб и ошибок. Это был первый результат работы новой мощной системы нанолитографии в Лафборо, которая позволяет ученым создавать наноразмерные материалы.

«Наша система нанолитографии позволяет нам разрабатывать эксперименты, в которых материалы исследуются различными способами — с использованием света, магнетизма или электричества — и наблюдать за их реакцией. Как только мы поймем, как ведут себя материалы, мы сможем начать применять эти знания для разработки новых технологий, будь то повышение эффективности вычислений или поиск новых способов получения энергии», — добавляет Келли Моррисон.

Это позволит ученым исследовать поведение различных наноразмерных материалов, которые послужат основой для следующего поколения электронных устройств. Эти устройства будут иметь меньшие размеры и потреблять значительно меньше электроэнергии.

Источник: ZMEScience