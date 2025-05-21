Самую маленькую в мире полупроводниковую структуру использовали для получения «чистого» водорода

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Ученые из Южной Кореи впервые в истории получили экологически чистый водород, использовав сверхмалый, квантовый полупроводниковый материал в качестве фотоэлектрода.

Отмечается, что исследователи из Института науки и технологий Тэгу Кенбук, Университета Ханьян и Корейского университета впервые использовали крошечный материал размером всего в 26 атомов для проведения эффективного и стабильного фотокатализа в воде. Материал состоит из селенида кадмия (CdSe₁₃), принадлежащего к полупроводникам группы II-VI, а его размеры составляют менее одного нанометра

По словам профессора Дживунга Янга, подобные материалы зарекомендовали себя многообещающими благодаря высокой способности к поверхностным химическим реакциям, однако их использование ограничивали нестабильность структуры и низкая электропроводность. Для того, чтобы преодолеть эти ограничения, ученые создали трехмерную структуру, которая самостоятельно организуется и в которой квантовые ячейки образуют стабильную взаимосвязанную сеть. Ученые создали поперечные связи между центральными атомами структуры (лигандами) на поверхности наноразмерных частиц, сохранив уникальные свойства отдельных кластеров и предотвратив их деградацию в воде

Наноразмерный материал был легирован ионами кобальта (Co²⁺) для существенного повышения электропроводности и эффективного производства водорода за счет фотокатализа с использованием солнечной энергии. Как отметил Дживунг Янг, исследование стало первым подобным, продемонстрировавшим возможности наноразмерной полупроводниковой структуры в качестве фотокатализатора

По мнению ученых, преодоление ограничений подобных наноразмерных структур и использование их уникальных свойств открывает возможности для проектирования материалов, сочетающих в себе функциональность и стабильность. Однако для коммерческого использования необходимо обеспечить долгосрочную стабильность этих материалов в водной среде, повысить долговечность и производительность катализатора. Эта инновация открывает путь к более широкому применению квантовых наноматериалов, включая разработку катализаторов следующего поколения и решений в области квантовой энергетики.

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Исследование было опубликовано в журнале Nano Letters

Источник: Interesting Engineering

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