Самоуправляемый автомобиль Waymo заблокировал дорогу в нетипичной обстановке, а затем пытался скрыться от команды помощи





Достаточно курьёзный случай произошёл с одним из самоуправляемых автомобилей Waymo. Полностью автономный минивен был сбит с толку дорожной обстановкой в городе Чандлер, штат Аризона, остановился и не двигался на перекрёстке. После попытки удалённой помощи машина остановилась и полностью заблокировала трёхполосную дорогу. После этого компания направила к автомобилю бригаду помощи на дорогах, чтобы они его забрали. Но когда прибыла команда помощи, машина начала уезжать от неё, а затем снова остановилась в затруднительной ситуации.

Инцидент был записан изнутри автомобиля Джоэлем Джонсоном, который публикует на YouTube видео о своём опыте использования автономных транспортных средств Waymo. Ролик показывает всю поездку, но самое интересное начинается на временной отметке 10:55. На одном из этапов поездки автомобиль должен был повернуть направо и остановился перед знаком STOP. Далее за поворотом следовала улица с установленными на дороге оранжевыми конусами, преграждающими полосу движения, в которую нужно было совершить выезд с прилегающей дороги. Судя по всему, это сбило с толку системы машины. Сначала она долгое время стояла перед поворотом и не двигалась, хотя дорога была свободна от других автомобилей.

У Waymo есть команда удалённой помощи, которая в режиме реального времени следят за изображениями с восьми камер каждого автомобиля. Сотрудники этой команды могут удалённо помочь, если программа попадает в трудное место и нуждается в человеческом взгляде, чтобы понять, что происходит. Но компания утверждает, что команда удалённой помощи не может управлять транспортными средствами, а только предлагает решения, которые помогут вывести машину из сложных ситуаций.

Waymo сообщила, что в данной остановке машина «обнаружила необычную ситуацию и обратилась за помощью к специалисту по удалённому реагированию для предоставления дополнительной информации». Но, по-видимому, удалённый специалист «дал неверные указания». После этого автомобилю «было проблематично возобновить намеченный маршрут, и потребовалось, чтобы поездку завершила уже бригада помощи на дороге», — заявили в компании. Бригада помощи не сопровождает поездку каждого автомобиля, но находится поблизости – на расстоянии от 2 до 5 миль. Пока бригада добиралась до места инцидента, автомобиль всё же выехал на дорогу, но почти сразу же снова остановился, перекрыв своим корпусом две свободные полосы. При этом его руль вращался, но автомобиль не двигался.

Пока длилось ожидание помощи, проехал автомобиль дорожной службы, и её сотрудники убрали с дороги конусы, которые вызвали ступор у самоуправляемого автомобиля Waymo. И когда прибыла бригада помощи, автомобиль внезапно возобновил движение и продолжил поездку по маршруту.

Но поездка длилась ровно до тех пор, пока на дороге не появились другие оранжевые конусы, расставленные дорожной службой. Самоуправляемый автомобиль снова остановился в нерешительности. Его снова настиг автомобиль бригады помощи, машина снова попыталась уехать от него. Но в конце концов системы автомобиля сдаются, и управление над транспортным средством берёт на себя сотрудник Waymo, который и завершает поездку.

Источник: The Verge