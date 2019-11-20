Samsung наделила старые умные часы Galaxy Watch и Watch Active функциями новых Galaxy Watch Active2
Компания Samsung подготовила приятный сюрприз владельцам умных часов Galaxy Watch. Она выпустила обновление прошивки, которое добавляет многие функции и возможности модели Galaxy Watch Active2 на устройства предыдущего поколения: Galaxy Watch и Watch Active.
После установки обновления владельцы Galaxy Watch и Galaxy Watch Active смогут использовать более современные преимущества Bixby. Речь идёт о голосовом управлении для запуска упражнений, выяснении разницу во времени между различными местами и контроле экосистемы SmartThings.
Вместе с тем, обновление принесло и дополнительные возможности для Samsung Health. Теперь пользователи смогут отслеживать цели в области фитнеса с помощью функции Daily Active, а также отслеживать время круга во время пробежки или езды на велосипеде. Умные часы Galaxy Watch теперь также поддерживает функцию оповещения о низкой частоте сердечных сокращений.
Наконец, улучшенный пользовательский интерфейс впервые предоставляет функции Samsung My Style для устройств Galaxy Watch и Galaxy Watch Active. Благодаря этому у пользователей появятся дополнительные возможности для настройки.
Другие обновления включают в себя улучшенные интерфейсы, поддержку действий смахивания и множество новых смайликов, в том числе различные оттенки кожи.
Источник: Engadget