Samsung наделила старые умные часы Galaxy Watch и Watch Active функциями новых Galaxy Watch Active2

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Компания Samsung подготовила приятный сюрприз владельцам умных часов Galaxy Watch. Она выпустила обновление прошивки, которое добавляет многие функции и возможности модели Galaxy Watch Active2 на устройства предыдущего поколения: Galaxy Watch и Watch Active.

После установки обновления владельцы Galaxy Watch и Galaxy Watch Active смогут использовать более современные преимущества Bixby. Речь идёт о голосовом управлении для запуска упражнений, выяснении разницу во времени между различными местами и контроле экосистемы SmartThings.

Вместе с тем, обновление принесло и дополнительные возможности для Samsung Health. Теперь пользователи смогут отслеживать цели в области фитнеса с помощью функции Daily Active, а также отслеживать время круга во время пробежки или езды на велосипеде. Умные часы Galaxy Watch теперь также поддерживает функцию оповещения о низкой частоте сердечных сокращений.

Наконец, улучшенный пользовательский интерфейс впервые предоставляет функции Samsung My Style для устройств Galaxy Watch и Galaxy Watch Active. Благодаря этому у пользователей появятся дополнительные возможности для настройки.

Другие обновления включают в себя улучшенные интерфейсы, поддержку действий смахивания и множество новых смайликов, в том числе различные оттенки кожи.

Источник: Engadget