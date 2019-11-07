Обзор Galaxy Watch Active2 – умные часы от Samsung





Компания Samsung одной из первых начала использовать собственную операционную систему для умных часов, и пока в Google определялись с будущим Wear OS, она смогла стать одним из лидеров этого рынка. Такие модели как Gear S3 Frontier и Galaxy Watch стали очень популярными и сегодня их можно увидеть на запястье не только пользователей смартфонов Samsung. Впрочем, дизайн этих массивных моделей с механическим колесом навигации вокруг дисплея нравился не всем, и для своей новой модели Galaxy Watch Active2 компания использовала более универсальную внешность. Поэтому давайте посмотрим, как это повлияло на использование часов и что они могут предложить в плане функциональности.

Комплектация Galaxy Watch Active2, версии и ремешки

Часы поставляются в небольшой картонной коробке, внутри которой находится комплектный ремешок и USB-кабель магнитной зарядки.

В отличие от прошлых поколений умных часов Samsung, Galaxy Watch Active2 отличаются не только размером корпуса (40 или 44 мм), но также материалами, цветом и ремешками. Для покупки теперь доступна версия из полированной нержавеющей стали с ремешком из кожи в чёрном, серебряном и золотом цвете, а также алюминиевая с силиконовым ремешком в чёрном, сером и розовом цвете. Кроме этого, есть ещё версия Galaxy Watch Active2 Under Armour.

Ко мне на тест попали 44 мм часы из нержавеющей стали с полированным до блеска корпусом и чёрным ремешком.

Каждая из версий часов поддерживает сменные 20 мм ремешки со стандартной системой крепления.

Соответственно при желании у пользователя есть возможность менять ремешки, причём не только на официальные, но и на любые совместимые.

В Samsung, в свою очередь, представили целый ряд дополнительных кожаный и силиконовых ремешков для Galaxy Watch Active2. Мне удалось попробовать оба варианта, и хочу отметить, что сделаны они качественно.

Кожаный ремешок хотя и мягкий, но довольно плотный и быстро не затирается, а силиконовый – приятный на ощупь и не собирает пыль.

Дизайн

Внешне Galaxy Watch Active2 практически полностью повторяют модель Watch Active, релиз которой состоялся весной этого года. В ней Samsung впервые использовал в своих часах более лаконичный дизайн с плавными линиями и в новой модели компания взяла за основу ту же концепцию.

Galaxy Watch Active2 получили круглую форму корпуса со слегка скруглёнными гранями. Вся верхняя часть часов прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass, которое слегка закругляется по краям, создавая плавный переход к металлической рамке.

В Samsung отказались от массивного механического колеса навигации вокруг дисплея, вместо него теперь используется сенсорная панель.

Внешний вид часов во многом зависит от выбранного циферблата и ремешка, и лаконичный дизайн корпуса в этом плане играет Galaxy Watch Active2 на руку.

Они очень легко превращаются из классических в спортивные.

Дисплей и управление

В зависимости от размера в часах установлен дисплей разной диагонали, в 44 мм версии он 1,4-дюймовый, а в 40 мм – 1,2-дюймовый. При этом в обоих случаях используется Super AMOLED матрица с разрешением 360×360. Традиционно для этого типа экранов, у него очень красочная картинка с глубоким чёрным цветом и достаточно яркости, чтобы не выцветать под прямыми солнечными лучами. При этом последняя регулируется автоматически за счёт соответствующего датчика.

По умолчанию дисплей в Galaxy Watch Active2 отключается, когда не используется, и активируется если пользователь поднимает руку, чтобы посмотреть время. Но можно выбрать опцию, при которой экран всегда остаётся активным. В таком режиме работы он снижает яркость и анимацию, а также уменьшает количество отображаемых на циферблате элементов. Но это всё равно довольно сильно увеличивает расход аккумулятора, так что если не хочется заряжать устройство каждый день, то лучше эту опцию не включать. Тем более, что автоматическое включение дисплея при поднятии работает очень хорошо.

Управление интерфейсом часов реализовано через сенсорный дисплей и две механические клавиши, расположенные на их правой грани. Верхняя отвечает за шаг назад, а нижняя – за вызов меню и возврат на главный экран с циферблатом. А кроме этого, на неё можно назначить действие по двойному нажатию, например, открыть будильник или любое другое приложение.

Как уже сказано выше, в Samsung отказались от механического колеса прокрутки, которое было довольно удобной альтернативой сенсорному экрану для навигации по интерфейсу. В Galaxy Watch Active2 вместо него используется сенсорная панель, которая проходит по периметру дисплея. Касание к ней подтверждается лёгкой вибрацией, что немного компенсирует отсутствие механического клика колеса навигации в прошлых моделях. Да и в целом, работает сенсорная панель довольно точно. Но вот что интересно, по умолчанию она отключена и её нужно самостоятельно активировать в настройках. По всей видимости, в Samsung сделали эту опцию навигации для тех, кто переходит на Galaxy Watch Active2 с предыдущих моделей, а вот полностью новых пользователей компания подталкивает к использованию сенсорного экрана.

Защита от воды и пыли

Как и в Galaxy Watch Active, корпус новых часов защищён от воды и пыли по стандарту IP68, а также имеет водостойкость 5АТМ по стандарту ISO 22810: 2010. С устройством можно спокойно плавать в бассейне или на открытой воде, но нельзя нырять. В Samsung ещё говорят о сертификации по военному стандарту MIL-STD-810G, с прохождением тестов на попадание влаги, на погружение в воду, а также на рабочую высоту. Впрочем, ещё раз отмечу, что само по себе описание стандарта MIL-STD-810G занимает 800 страниц и включает 29 тестов, с разными способами реализации. Соответственно, не зная условий тестирования, сложно сказать, какой нагрузке подвергались часы во время сертификации.

Платформа, подключение и настройка

Galaxy Watch Active2 построены на основе системы на чипе Exynos 9110 с двухъядерным процессором, работающим на частоте 1,15 ГГц и оснащаются 750 МБ оперативной памяти, а также хранилищем данных объёмом 4 ГБ, из которых пользователю доступно 1,4 ГБ. Эту платформу Samsung использует уже несколько лет, начиная с Galaxy Watch, и она успела хорошо себя зарекомендовать. Операционная система Tizen с оболочкой One UI 1.5 работает на ней очень быстро и без каких-либо зависаний.

Как и положено умным часам, в устройстве есть ряд датчиков, включая акселерометр, барометр и гироскоп, а для позиционирования используется GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo. Беспроводные модули представлены Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n 2,4 ГГц, а также NFC. Последний можно было бы использовать для бесконтактной оплаты, но часы работают только с сервисом Samsung Pay, который компания так и не запустила в Украине.

Формально Galaxy Watch Active2 можно подключить как к Android, так и iOS­ смартфону, но на практике лучше всего они будут работать с первыми. Apple ограничивает работу сторонних приложений в фоновом режиме, поэтому часы будут довольно часто терять связь с iPhone, что через какое-то время начнёт просто раздражать. С Android в этом плане проблем нет, главное, чтобы он был не меньше версии 5.0, а в аппарате было больше 1,5 ГБ оперативной памяти.

Galaxy Watch Active2 подключаются к смартфону через Bluetooth 5.0 и для этого нужно установить приложение Galaxy Wearable, так как с его помощью реализована и дальнейшая настройка часов.

В верхней части приложения отображается информация об устройстве: текущий циферблат, уровень заряда, прогнозируемое время работы и подключение. Ниже расположены пункты меню с настройками, с помощью которых можно изменить оповещения, программы, виджеты, звук, вибрацию, отображение экрана и другие опции часов.

Одним из преимуществ умных часов Samsung всегда была поддержка всех входящих оповещений, и Galaxy Watch Active2 не стали исключением. Пользователь всё ещё может самостоятельно настраивать, уведомления каких приложений будут передаваться со смартфона, и самое главное, что с ними можно взаимодействовать прямо на часах.

Например, новое письмо Gmail можно не только посмотреть, но и сразу удалить или заархивировать, и тут же ответить на сообщение в Telegram. Причём последнее можно сделать сразу несколькими способами: просто смайликом, предустановленной короткой фразой, а также собственным текстом, который вводится через жесты на экране, либо через виртуальную клавиатуру.

Кроме этого, Galaxy Watch Active2 можно использовать как беспроводную гарнитуру и прямо на них принимать звонки. Для этого на левой грани часов находится громкий динамик, а в верхней части расположен микрофон.

Прямо к часам можно подключать беспроводные наушники через Bluetooth и слушать с них музыку во время пробежки или занятий в зале. Для этого в Galaxy Wearable есть опция передачи данных со смартфона на часы, пользователь может автоматически синхронизировать с ними музыкальные файлы, а также фотографии.

Интерфейс и приложения Galaxy Watch Active2

Часы работают на основе операционной системы Tizen с интерфейсом One UI 1.5, который стал визуально приятнее и удобнее в работе. Как и в своих смартфонах, в носимых устройствах Samsungиспользовала One UI для того, чтобы сделать работу комфортнее. Поэтому большинство элементов оболочки и меню были перерисованы, они стали крупнее и на них удобнее нажимать.

Но логика интерфейса осталась прежней. Главный экран в часах – это всегда циферблат, который может отображать разную дополнительную информацию. Пользователю доступно несколько предустановленных циферблатов, а дополнительные можно скачать бесплатно или купить в магазине Galaxy Store. Их выбор там действительно очень большой.

Если пролистнуть циферблат вправо, то откроется экран, на котором отображаются все входящие оповещения.

Тот же жест влево позволяет просматривать виджеты с различной информацией, например, о физической активности, текущем пульсе, погоде, событиях календаря, количестве выпитых чашек кофе. В One UI 1.5 почти два десятка виджетов, так что пользователь может выбрать их под свой вкус и потребности.

Жестом сверху вниз экрана открывается панель с быстрыми настройками, практически как в Android-смартфоне.

Основное меню часов открывается при нажатии механической клавиши на левой грани, здесь отображаются все предустановленные и загруженные приложения.

Для Galaxy Watch Active2 есть отдельный раздел в магазине Galaxy Store, где собраны программы и циферблаты от сторонних разработчиков, и если последних очень много, то полезных приложений по-прежнему мало. Например, мне так и не удалось найти утилиту для прослушивания подкастов с часов. Но, с другой стороны, разработчики приходят на эту платформу, ранее для неё появились клиенты популярных сервисов Endomondo, Swim.com, Smart Caddie и С25K, а совсем недавно Microsoft Outlook. Также есть приложение Spotify с возможностью загрузки треков прямо на часы, но его пока нельзя установить в нашей стране, так как сам сервис здесь пока официально не работает.

Интересно, что Galaxy Watch Active2 умеют интегрироваться в систему умного дома на основе сервиса Samsung Smart Things и если у пользователя есть совместимые с ним устройства, например, робот пылесос или стиральная машина, то управлять ими можно прямо с часов.

Спортивные и фитнес функции

Кроме работы с оповещениями и приложениями, часы можно использовать для отслеживания физической активности. Они умеют считать шаги, сожжённые калории, минуты активности, занятия спортом, а также сон. Все данные синхронизируются с сервисом Samsung Health, который их систематизирует и потом предоставляет статистику, а также рекомендации.

Galaxy Watch Active2 умеют отслеживать разные виды спорта, как на улице, так и в зале. Пользователь может бегать, плавать в часах, ездить на велосипеде и заниматься йогой.

При этом не нужно брать с собой смартфон, они собирают данные полностью автономно, определяя пройденную дистанцию, темп, потраченные калории и сердечный ритм.

В состоянии покоя часы довольно точно измеряют пульс, а вот во время занятий спортом многое зависит от правильной фиксации устройства, оно должно быть на два пальца ниже запястья и плотно прилегать к телу. Если следовать этим рекомендациям и нет физиологических особенностей, которые могут мешать оптическому датчику считывать движение крови в венах, то Galaxy Watch Active2 будут измерять пульс практически на уровне нагрудных датчиков.

Автономность Galaxy Watch Active2

В 44 мм версии часов используется аккумулятор на 340 мАч, которого достаточно для 4,5 дней работы в режиме активного использования. Пробежка 5 км с постоянным измерением пульса и активным GPS отнимает около 6% заряда батареи.

А если использовать Galaxy Watch Active2 с постоянно активным экраном, то можно рассчитывать примерно на 2 дня работы. В итоге, как для носимого устройства с такой функциональностью, автономность часов можно назвать хорошей.

Заряжаются они через комплектную магнитную док-станцию с беспроводной зарядкой, но также поддерживают практически любую зарядную панель со стандартом Qi. Это означает, что часы, например, можно заряжать прямо от смартфона, в котором есть реверсивная беспроводная зарядка.