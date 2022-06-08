Samsung Odyssey Neo G8 — первый в мире игровой монитор с 4K и поддержкой 240 Гц

Samsung Electronics сообщила о старте глобальных продаж линейки игровых мониторов Odyssey 2022 года, которая представлена ​​тремя моделями — G85NB, G75NB и G40B. Самым интересным среди них, пожалуй, модель G85NB, которую производитель называет первым в мире игровым монитором с разрешением 4K и поддержкой 240 Гц. Он доступен в едином размере — с диагональю экрана 32 дюйма.

Одиссей Нео G8 (G85NB)

Впервые Odyssey Neo G8 анонсировали на январской CES 2022 вместе с 32-дюймовым Smart Monitor M8 для домашних развлечений и профессиональным High Resolution Monitor S8. Это более компактная версия 49-дюймового игрового изогнутого монитора Odyssey G9, вышедшего в конце 2021 года по рекомендованной цене 59 999 грн. Новый Odyssey Neo G8 использует 32-дюймовую панель с подсветкой Quantum Mini LED с разрешением 3840х2160 пикселей и максимальной частотой обновления 240 Гц.

По остальным параметрам 32-дюймовый Odyssey Neo G8 ничем не уступает старшей 49-дюймовой версии: пиковая яркость достигает 2000 нит, время отклика составляет 1 мс (G2G), а статическая контрастность — 1 000 000:1. Поддержка адаптивной кадровой синхронизации NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, а также HDMI 2.1 из Variable Refresh Rate (VRR) тоже остались на месте. Радиус кривизны – аналогичны 1000 мм.

Дизайн тоже остался без изменений — Odyssey Neo G8 выполнен в глянцевом корпусе белого цвета с темными рамками и оснащен регулируемой подставкой. На задней панели находится RGB-подсветка Core Lighting с функцией CoreSync.

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Odyssey Neo G7 (G75NB)

На ступеньку ниже стоит модель Odyssey Neo G7 (G75NB) — 32-дюймовый монитор 4K (3840×2160) с изогнутой панелью VA 1000R, частотой обновления 165 Гц и временем отклика 1 мс (GtG).

Odyssey Neo G7 перенял большинство функций от Odyssey Neo G8, включая AMD FreeSync Premium Pro, технологию Quantum Mini LED, а также Quantum HDR 2000 с пиковой яркостью 2000 нит и статическим коэффициентом контрастности 1 000 000:1.

Глубокое погружение в игровой процесс усиливает подсветку CoreSync, расположенную на задней панели монитора.

Odyssey G4 (G40B)

G40B — базовая и доступная модель новой линейки игровых мониторов Samsung Odyssey 2022 года. Она предложена в двух размерах экрана — 25 и 27 дюймов. Здесь используется панель IPS с широким углом обзора и поддержкой HDR10. Другие ключевые характеристики: разрешение — Full HD (1920 x 1080), частота обновления — 240 Гц, время отклика — 1 мс (GtG). Также поддерживаются технологии адаптивной кадровой синхронизации NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro.

Игровые мониторы Samsung Odyssey G85NB, G75NB и G40B поступят в продажу по всему миру в течение июня, а точный график выпуска зависит от региона. Подробностей по ценам пока нет.