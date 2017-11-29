Принят стандарт HDMI 2.1 с поддержкой разрешения 10K и технологии Dynamic HDR

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Впервые о спецификации HDMI 2.1, определяющей новую версию популярного интерфейса для передачи цифрового видео высокого разрешения и многоканального звука, отраслевая некоммерческая организация HDMI Forum рассказала еще в январе. На этой неделе спецификация HDMI 2.1, которая полностью обратно совместима с предыдущими версиями интерфейса, стала доступна всем производителям, использующим в своих продуктах предыдущую версию HDMI 2.0.

Как мы уже ранее сообщали, главным нововведением стала увеличенная до 48 Гбит/с максимальная пропускная способность интерфейса. Увеличение пропускной способности «канала» позволит подключать мониторы и телевизоры с еще большим разрешением и частотой обновления. К слову, стандарт HDMI 2.1 приносит поддержку двух новых форматов – 8K60 и 4K120. Также заявлена поддержка технологии Dynamic HDR, обеспечивающая динамическое изменение яркости, контраста и настроек цвета для каждой сцены на экране, и разрешения вплоть до 10K (10240х4320 пикселей) – понятно, что это будут специализированные продукты для коммерческого использования.

Кроме того, стандарт HDMI 2.1 приносит технологии Variable Refresh Rate (VRR) и Quick Frame Transport (QFT), который должны понравиться геймерам. Первая, по сути, является аналогом технологий адаптивной кадровой синхронизации G-Sync/Freesync, она обеспечит динамическое изменение частоты обновления монитора или телевизора в соответствии с кадровой частотой игры. Вторая отвечает за снижение задержек ввода.

Еще стандарт HDMI 2.1 включает технологию Auto Low Latency Mode (ALLM), которая автоматически определяет оптимальное время задержки для наиболее плавной смены кадров.

Для большего удобства и наглядности HDMI Forum опубликовала небольшое изображение со сравнительной таблицей, позволяющей оценить насколько крупным является нынешнее обновление HDMI.

Спецификация HDMI 2.1 Compliance Test Specification (CTS) будет опубликована частями в период между первым и третьим кварталом 2018 года.

Когда на рынке появятся первые продукты с поддержкой HDMI 2.1, пока неизвестно.

Источник: HDMI Forum и Engadget