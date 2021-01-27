Samsung расширила список стран, в которых заработала функция снятия ЭКГ на Galaxy Watch3

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Samsung сообщила, что начиная с 4 февраля приложение Health Monitor на смарт-часах Galaxy Watch3 и Galaxy Watch Active2 пополнится функциями снятия ЭКГ и измерения давления в 31 новой стране. Среди них — 28 европейских стран, но, к сожалению, Украины в списке нет.

Корейская компания получила сертификацию CE в прошлом месяце, которая свидетельствует о том, что функциональность приложения Health Monitor соответствуют европейским нормам, поэтому оно может работать в странах европейской экономической зоны.

Полный список европейских стран, в которых функции заработают в скором времени, выглядит следующим образом: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания. Кроме того, снятие ЭКГ и измерение давления станут доступны жителям Чили, Индонезии и ОАЭ.

Источник: The Verge