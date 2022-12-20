Наркотики из 3D-принтера – полиция Австралии и Тайваня совместно с ФБР задержали необычных контрабандистов

Известно множество историй о людях, пытающихся провезти компьютерное оборудование через пограничный контроль, преодолевая те или иные ограничения. Однако некоторые устройства отлично подходят для сокрытия других предметов в них. В Австралии двум мужчинам были предъявлены обвинения в попытке ввезти 30 кг метамфетамина в страну, спрятав его внутри 3D-принтеров. Подозреваемые в возрасте 33 и 36 лет предположительно являются высокопоставленными членами международного преступного синдиката.

AFP (Федеральная полиция Австралии) и ФБР провели спецоперацию под названием Operation Ironside, в ходе которой каждое сообщение, отправленное через платформу зашифрованных коммуникаций An0m перехватывалось в течение трех лет, начиная с 2018 года. Одно из сообщений указывало, что один из задержанных координировал более 30 попыток ввоза метамфетамина в Австралию в 2020 году.

AFP, работая с Австралийской комиссией по уголовной разведке (ACIC), обнаружила сговор с целью импорта 30 кг метамфетамина на сумму около $30 млн в Австралию с помощью 3D-принтеров.

Агентства перехватили наркотики в США до того, как они достигли Австралии. Один из двух мужчин был арестован Тайваньским бюро уголовных расследований в городе Нью-Тайбэй в конце июля, а другой — в городе Таоюань в октябре. Оба были обвинены в незаконной перевозке наркотиков категории 2 и могут быть приговорены к пожизненному заключению на Тайване, если их признают виновными.

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Фото Федеральной полиции Австралии демонстрируют, что 3D-принтер Flashforge Creator 3, производство которого сейчас прекращено, был выбран контрабандистами в качестве контейнера. Промышленный 3D-принтер имеет дверцу и довольно большие размеры 627 x 485 x 615 мм, что, вероятно, частично объясняет, почему он был выбран. Устройство весит 52 кг, поэтому 30 кг метамфетамина, вероятно, собирались распределить по нескольким принтерам.

Как еще провозят контрабанду?

Хотя ноутбуки не такие просторные, как 3D-принтеры, они часто используются для сокрытия незаконных предметов, таких как нож внутри ноутбука Gigabyte, который нашел агент TSA.

Большинство историй о контрабанде, как правило, связаны с тем, что люди используют необычные методы прикрепления компонентов к своему телу, в том числе недавняя история о женщине, которая пыталась въехать в Китай с более чем 200 процессорами Intel и девятью iPhone общей стоимостью около $100 тыс., изображая беременность с помощью накладного живота.

Известен также мужчина, пытавшийся провезти через таможню 160 процессоров и 16 складных телефонов, контрабандист, который использовал пластиковую пленку, чтобы прикрепить к телу 256 процессоров, и женщина, которая попробовала аналогичный трюк с 102 айфонами.

Источник: TechSpot