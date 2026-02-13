Самый маленький в мире автопилот: чип и ИИ превращают БПЛА в "интеллектуального" убийцу

Специалисты из Лондонского научно-исследовательского центра оборонной промышленности разрабатывают крошечную систему автопилота для БПЛА.





Эта система должна превращать любой БПЛА в высокоточный боеприпас. По информации ученых, система уже получила название Raptor Pilot AI Pro. Она должна стать самым маленьким в мире автопилотом с использованием искусственного интеллекта и самой точной системой обработки изображений.

Raptor Pilot AI Pro работает на четырехъядерном CPU с тактовой частотой 2,4 ГГц. Встроенный ИИ поддерживает потоковую передачу видео высокой четкости со скоростью 30 кадров в секунду для обнаружения и отслеживания целей в режиме реального времени. Вес автопилота составляет всего 100 г. Входное рабочее напряжение составляет от 6 до 28 В. Он способен интегрироваться с широким спектром полезных нагрузок, сетями управления и датчиками, используя различные проводные и беспроводные интерфейсы.

Это платформенно-независимая система, способная обеспечивать питание барражирующих боеприпасов, БПЛА с неподвижным крылом и гибридных дронов. Датчики системы объединяют визуальные и инерционные данные. Это позволяет модулю работать даже при плохом спутниковом сигнале. Согласно отчёту NextGenDefense, управление полетом осуществляется с помощью контроллера STM32F405. Он обеспечивает точную оценку положения и высоты для выполнения автономных маневров.





«Благодаря объединению высокопроизводительного компьютера для обработки изображений с полноценной системой управления полетом, компания создала самую компактную, но при этом самую мощную в мире унифицированную архитектуру автопилота, разработанную для скорости, автономности и решающего влияния», — отмечают разработчики.

Система Raptor Pilot AI Pro используется в беспилотных летательных аппаратах-перехватчиках «Baby Raptor» и «Raptor XL» компании London Defence R&D, представленных в прошлом месяце.

Мы писали, что в Китае создали рой из 200 дронов, которым может управлять один оператор. В прошлом году впервые в мире солдат США без специальных навыков спланировал и выполнил миссию вертолета Black Hawk с земли.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Interesting Engineering