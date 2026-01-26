Новости Military Tech 26.01.2026 comment views icon

В Китае создали рой из 200 дронов, которым может управлять один оператор

У Китаї створили рій з 200 дронів, яким може керувати один оператор

Этот рой дронов может уменьшить количество необходимых для управления операторов. Технологию продемонстрировали китайские военные.

Алгоритм на базе ИИ позволяет отдельным БПЛА автономно функционировать даже в случае потери связи с оператором. По информации South China Morning Post, дроны запускаются с наземной машины Swarm I, известной как высокомобильная система роевого окружения. Она может одновременно запускать 48 беспилотников с неподвижным крылом, которые взаимодействуют друг с другом. Общее количество управляемых дронов может достигать 200.

Это позволяет всем БПЛА летать точно в строю и распределять между собой задачи, например по проведению многоцелевой разведки и ударных операций. По словам научного сотрудника Школы интеллектуальных наук Национального университета оборонных технологий Сян Сяоцзя, каждый дрон оснащен интеллектуальным алгоритмом. Как отмечает ученый, взаимосвязь и автономное согласование позволяют дронам формировать интеллектуальный мощный рой. Кроме этого дроны способны противодействовать электромагнитным помехам, используя автономный алгоритм подавления.

Китайские военные впервые продемонстрировали возможности применения роя дронов на авиасалоне в Чжухае в 2021 году, используя модель Swarm I, способную к масштабной разведке и поражению многих целей одновременно. Улучшенная модель Swarm II была представлена в рамках того же мероприятия в 2024 году. Она отличалась большей скоростью до 100 км/ч и продолжительностью полета более чем в час. Она также получила возможность нести различные полезные нагрузки, включая разведывательные контейнеры, боеприпасы и ретрансляторы.

Китай испытывает дроны не только в воздухе, но и в море. Этого работа в форме медузы крайне трудно заметить.

Источник: Tom’s Hardware

