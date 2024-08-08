«Самый спортивный» Volkswagen ID.3 GTX Performance: двигатель на 240 кВт, 5,7 секунды до «сотни» и цена от €52295

Volkswagen выпустила свой «самый спортивный электромобиль Volkswagen на сегодня» ID.3 GTX Performance. Оснащенный мощнейшим электродвигателем и новыми аккумуляторами, он рассматривается как электрический аналог популярного Golf GTI Clubsport.

Новый Volkswagen ID.3 GTX Performance является первой моделью с улучшенной системой привода Volkswagen Performance Drive System. Версия Performance имеет двигатель мощностью 240 кВт (321 л.с.), что на 30 кВт (40 л.с.) больше, чем у обычной модели GTX (210 кВт). А крутящий момент двигателя у Performance до 545 Нм превышает возможности самого мощного двигателя V6 с турбонаддувом автопроизводителя. «Самый спортивный электромобиль Volkswagen» может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунды.

Батарея ID.3 GTX Performance емкостью 79 кВтч обеспечивает запас хода около 600 км (WLTP). Поддерживается быстрая зарядка, позволяющая восстановить запас энергии от 10% до 80% примерно за 26 минут.

Электромобиль имеет спортивные элементы дизайна GTX, включая новый черный воздухозаборник. Новая модель имеет в интерьере большее количество элементов, брендированных GTX. Автомобиль оснащён 12,9-дюймовой информационно-развлекательной системой и новейшим программным обеспечением VW. Дополнительные функции включают проекционный дисплей и звуковую систему премиум-класса Harman Kardon.

Онлайн-курс "Стратегічний маркетинг" від Laba. Навчіться збільшувати ROI компанії, відстежувати тренди просування та завойовувати нові ринки завдяки комплексній маркетинговій стратегії. Програма курсу та реєстрація

Новый Volkswagen ID.3 GTX Performance доступен для предварительного заказа в Германии по цене от €52295, включая НДС. Сейчас Volkswagen предлагает скидку в размере €3570 на все модели ID, поэтому начальная цена составит около €48725.

Тем временем Volkswagen Golf GTI Clubsport с ДВС мощностью 300 л.с. (221 кВт), способный разогнаться до 100 км/ч за 5,6 секунды, продается по цене от €48075.

Источник: electrek