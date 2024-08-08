«Самый спортивный» Volkswagen ID.3 GTX Performance: двигатель на 240 кВт, 5,7 секунды до «сотни» и цена от €52295

Volkswagen выпустила свой «самый спортивный электромобиль Volkswagen на сегодня» ID.3 GTX Performance. Оснащенный мощнейшим электродвигателем и новыми аккумуляторами, он рассматривается как электрический аналог популярного Golf GTI Clubsport.
Новый Volkswagen ID.3 GTX Performance является первой моделью с улучшенной системой привода Volkswagen Performance Drive System. Версия Performance имеет двигатель мощностью 240 кВт (321 л.с.), что на 30 кВт (40 л.с.) больше, чем у обычной модели GTX (210 кВт). А крутящий момент двигателя у Performance до 545 Нм превышает возможности самого мощного двигателя V6 с турбонаддувом автопроизводителя. «Самый спортивный электромобиль Volkswagen» может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунды.
Батарея ID.3 GTX Performance емкостью 79 кВтч обеспечивает запас хода около 600 км (WLTP). Поддерживается быстрая зарядка, позволяющая восстановить запас энергии от 10% до 80% примерно за 26 минут.
Электромобиль имеет спортивные элементы дизайна GTX, включая новый черный воздухозаборник. Новая модель имеет в интерьере большее количество элементов, брендированных GTX. Автомобиль оснащён 12,9-дюймовой информационно-развлекательной системой и новейшим программным обеспечением VW. Дополнительные функции включают проекционный дисплей и звуковую систему премиум-класса Harman Kardon.
Новый Volkswagen ID.3 GTX Performance доступен для предварительного заказа в Германии по цене от €52295, включая НДС. Сейчас Volkswagen предлагает скидку в размере €3570 на все модели ID, поэтому начальная цена составит около €48725.
Тем временем Volkswagen Golf GTI Clubsport с ДВС мощностью 300 л.с. (221 кВт), способный разогнаться до 100 км/ч за 5,6 секунды, продается по цене от €48075.
Источник: electrek
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