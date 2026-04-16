"Настоящий Volkswagen": вышел хэтчбек ID.3 Neo с физическими кнопками и запасом хода до 630 км

Вадим Карпусь

"Справжній Volkswagen": вийшов хетчбек ID.3 Neo з фізичними кнопками та запасом ходу до 630 км

Volkswagen представила обновленную версию своего электрического хэтчбека ID.3 Neo. Компания заявляет, что это «настоящий Volkswagen», то есть авто, которое должно вернуть знакомое ощущение бренда. И изменений здесь действительно хватает — от дизайна до техники.


Характеристики Volkswagen ID.3 Neo

Электромобиль Volkswagen ID.3 Neo стал преемником Volkswagen ID.3 Neo модели ID.3, которая с 2019 года входит в основу электрической линейки бренда вместе с Volkswagen ID.4 и Volkswagen ID.5.

Внешне авто стало более узнаваемым. Спереди расположились сплошная LED-полоса и подсвеченный логотип. Вместо скрытых ручек используются классические. Дизайн вдохновлен такими моделями, как Volkswagen Golf. По словам главного дизайнера Андреас Миндт, это тот самый «секретный соус», который будет определять стиль будущих авто бренда.


Внутри сделали то, чего давно просили водители: вернули физические кнопки для климата и основных функций. Компания обещает «новые эргономичные и понятные элементы управления» и «лёгкие для захвата кнопки и интуитивно понятные контроллеры для главных функций». Руль приплюснут сверху и снизу и оснащен «четко структурированными панелями кнопок». CEO Томас Шефер заявил, что людям нужны не только сенсоры, но и нормальное управление — и компания это учла. В салоне также доступны 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, 12,9-дюймовый центральный дисплей и обновленная мультимедийная система.

В качестве опций можно получить проекционный дисплей, большой панорамный люк, обзор на 360 градусов, функцию массажа и памяти для передних сидений, аудиосистему Harman/Kardon, функцию памяти для системы помощи при парковке Park Assist Pro и съемное крепление для велосипеда.

Volkswagen ID.3 Neo получил три варианта силовых установок:

  • 125 кВт (167 л.с.)
  • 140 кВт (187 л.с.)
  • 170 кВт (228 л.с.)

А также три батареи, которые обеспечивают разный запас хода (по циклу WLTP):

  • 50 кВт-ч — до 417 км
  • 58 кВт-ч — до 494 км
  • 79 кВт-ч — до 630 км

Базовая версия Trend содержит самый слабый мотор 125 кВт и батарею емкостью 50 кВт-ч. Комплектации Life и Style можно взять с большими батареями и более мощными моторами. Аккумуляторы ёмкостью 50 кВт-ч и 58 кВт-ч поддерживают зарядку постоянным током мощностью до 105 кВт, тогда как аккумулятор ёмкостью 79 кВт-ч — до 183 кВт.

Новый Volkswagen ID.3 Neo станет доступным для предварительного заказа в Германии и других странах Европы с 16 апреля, а фактические продажи начнутся в июле. Цены будут объявлены вместе со стартом предварительных заказов.

Первые подробности о Volkswagen ID.ONE ─ городском электромобиле за €20 тыс.


Источник: electrek, arenaev

