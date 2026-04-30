"Бюджетный" электромобиль Volkswagen ID. Polo стартует с €33,8 тыс. с запасом хода до 454 км

Volkswagen запустила предзаказ на новый электрический хэтчбек Volkswagen ID. Polo в Европе. Модель стала первым представителем новой линейки доступных электромобилей бренда и ответом на более дешевые предложения от китайских производителей, в частности BYD.





Характеристики Volkswagen ID. Polo

Электромобиль Volkswagen ID. Polo получил полностью обновленный дизайн и салон. Это первая модель с новой стилистикой Pure Positive, которую главный дизайнер Андреас Миндт называет «секретным соусом». Во внешности чувствуется влияние классических моделей, включая первый Volkswagen Golf Mk1, с современной интерпретацией передней части и выразительной кормой.

Новинка имеет следующие габариты: длина — 4053 мм, ширина — 1816 мм, высота — 1530 мм, колесная база — 2600 мм. По размерам электрический Polo почти не отличается от бензиновой версии, но благодаря плоской батарее предлагает больше пространства. Объем багажника составляет 441 л (+25% к ДВС-версии), а со сложенными сиденьями — 1240 л (против 1125 л).





Volkswagen ID. Polo получил несколько вариантов силовых установок:

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

85 кВт (114 л.с.)

99 кВт (133 л.с.)

155 кВт (208 л.с.)

Позже появится версия GTI мощностью 166 кВт (223 л.с.).

Базовые модификации комплектуются батареей емкостью 37 кВт-ч (LFP), старшая — 52 кВт-ч (NMC) с запасом хода до 454 км по циклу WLTP. Быстрая зарядка позволяет пополнить заряд с 10% до 80% за 23-24 минуты в зависимости от батареи. Также модель поддерживает функцию V2L и может отдавать до 3,6 кВт энергии внешним устройствам.

В салоне реализовали новый кокпит и мультимедийную систему Innovision. Водитель получает 10-дюймовую цифровую панель приборов и 13-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Важно, что после отзывов пользователей компания вернула физические кнопки для климат-контроля и основных функций. Их разместили под экраном и на рулевом колесе. Также появился «ретро-дисплей», который стилизует интерфейс под Golf I.

Электромобиль построили на платформе MEB+ с обновленным ПО. Среди систем помощи водителю доступны Connected Travel Assist с распознаванием светофоров.

Цена

Электромобиль Volkswagen ID. Polo уже доступен для предварительного заказа в Европе. Стартовая цена составляет €33 795 за версию ID. Polo Life с мотором мощностью 155 кВт (208 л.с.) и батареей 52 кВт-ч. Более доступный вариант обещают предложить летом — от €24 995.





ID. Polo выглядит как попытка Volkswagen вернуть массовый автомобиль «для всех» в электрический сегмент: знакомый бренд, практичность и современные технологии. Однако ключевым будет вопрос цены, ведь в сегменте рынка €25-34 тыс. китайские бренды предлагают немало интересных моделей.

Источник: electrek