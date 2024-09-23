Санта в опасности: трейлер фильма «Кодовое имя «Красный»» с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом

В новом трейлере фильма «Кодовое имя «Красный»» главные герои в исполнении Дуэйна Джонсона и Криса Эванса спасают похищенного Санта-Клауса. По сюжету, руководитель службы безопасности Северного полюса объединяется с самым известным охотником за головами, чтобы спасти Рождество.

Производство ленты сопровождалось рядом проблем. По данным The Wrap, бюджет фильма вырос до более чем $250 млн. По информации издания World of Reel, Дуэйн Джонсон регулярно опаздывал на съемочную площадку на 7–8 часов, а иногда вообще не появлялся, что привело к дополнительным расходам в размере примерно $50 млн.

Несмотря на сообщения о высоких оценках на тестовых показах, инсайдеры утверждают, что реакция зрителей была негативной. Из-за проблем во время производства Amazon сместил дату премьеры «Кодовое имя «Красный»» с декабря 2024 года на ноябрь того же года.

Режиссером «Кодовое имя «Красный»» стал Джейк Касдан, известный по работе над двумя фильмами серии «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном, а также лентой «Училка» с Кэмерон Диаз.

Премьера фильма «Кодовое имя «Красный»» в Украине запланирована на 7 ноября 2024 года.

Онлайн-курс DevOps engineer від Mate academy. Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком DevOps engineer ви зможете почати карʼєру в IT з нуля. . Отримати знижку на курс

Источник: World of reel