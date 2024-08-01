«Моя мечта сбылась: Крис Эванс сыграл супергероя в «Дэдпул и Росомаха», но не Капитана Америку

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Фильм «Дэдпул и Росомаха» поразил зрителей многочисленными камео супергероев, но наибольшее удивление вызвало появление одного из ветеранов киновселенной Marvel.

Создатели фильма подготовили для зрителей настоящий сюрприз. Крис Эванс появился на экране, но не как Капитан Америка, которого он играл в киновселенной Marvel. На этот раз актер вернулся к роли Джонни Шторма, известного как Человек-факел. Эванс не воплощал этот образ 17 лет, со времен фильмов «Фантастическая четверка» 2005 года и его продолжения «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера» 2007 года.

Эванс выразил благодарность режиссеру Шону Леви и главным актерам Райану Рейнольдсу и Хью Джекману за возможность снова сыграть супергероя. Актер поделился закулисным фото с ними на съемочной площадке.

«Играть Джонни снова было осуществлением мечты», — написал Эванс в своем Instagram.

Кроме Эванса, в фильме появились и другие актеры из предыдущих фильмов Fox: Дженнифер Гарнер как Электра и Уэсли Снайпс как Блэйд. Чаннинг Татум дебютировал как Гамбит — роль, которую он должен был сыграть раньше, но не сложилось.

«Дэдпул и Росомаха» установил рекорд сборов для фильмов с рейтингом R, заработав $438,3 млн в мировом прокате. В США лента показала восьмой лучший старт, собрав $205 млн.

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Источник: IGN

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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