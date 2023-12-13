САУ «Богдана» может стать основной для ВСУ: история, особенности, перспективы

В «Экономической правде» Богдан Мирошниченко разместил статью о САУ «Богдана», ее разработке, истории и перспективах. Предлагаем краткий обзор самых интересных фактов об украинской самоходной гаубице.

Разработка собственной САУ имеет несколько преимуществ: государство возвращает себе часть средств от заказа в виде налогов, имеет приоритет в очереди заказчиков, запчасти и ремонтная база становятся доступнее.

В 2015 году было принято решение заказать САУ «Богдана» Краматорскому заводу тяжелого станкостроения (во время войны часть производственных мощностей предприятия пострадала от ракетных ударов) и разместить ее на шасси КрАЗ (завод обанкротился в 2021 году).

Впервые САУ «Богдана» показали в 2018 году на параде ко Дню Независимости. Но тогда орудие еще не стреляло – впереди были испытания. К сожалению, программа стала на паузу – в Украине по неназванным причинам не производились 155 мм снаряды (их не было даже для испытаний), а за их импорт шли споры. В результате вместо 2020 года «Богдана» завершила испытание в январе 2022-го.

Ранее считалось, что единственный образец САУ был уничтожен в Краматорске, однако он был вывезен, а впоследствии передан военным – завершающие испытания и настройки проводились уже в боевых условиях. «Богдану» приняли на вооружение по ускоренной процедуре.

Сейчас, по словам представителей КЗТВ, сейчас «Богдана» пользуется большим спросом на фронте. Согласно источникам ЭП, на вооружение поступило около 30 единиц. В начале 2022 года было заключено соглашение о долгосрочном производстве САУ для ВСУ.

Производством САУ занимается не только КЗТВ, но и в общ й сложности 25 предприятий – оно распределено в целях безопасности. Некоторые критические узлы производятся собственніми силами, но за границей.

После банкротства КрАЗ возникла проблема шасси. В 2021 году выбор пал на белорусский МАЗ, который перестали покупать по понятным причинам. Несколько этих машин нашли на складах, так что первая серийная партия вышла на них. В конце концов появился вариант «Богданы» на шасси Tatra. К тому же изготовитель предлагал бронированные кабины собственного производства. Недостаток такого решения – вдвое большая цена и годовой цикл производства. САУ производится с учетом возможности смены шасси, производитель говорит, что решение уже найдено.

САУ «Богдана» поставляется с механическим усилителем боеприпасов, но автомата пока нет, что замедляет зарядку и стрельбу снарядами весом 40 кг. Но конструкторская документация на автомат разработана, он может появиться позже.

Военные отмечают высокую точность выстрелов, которая все же уступает западному САУ. Но, несмотря на недостатки, «Богдан» имеет шанс стать основной САУ ВСУ из-за меньшей цены и доступности. В будущем, когда война все же завершится, у САУ «Богдана» есть и экспортные перспективы.

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