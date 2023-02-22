Новости Украина 41 минута назад

На выставке в ОАЭ краматорский завод представил новую САУ 2С22 «Богдана» – поставки ожидаются в ближайшие месяцы

На выставке в ОАЭ краматорский завод представил новую САУ 2С22 «Богдана» – поставки ожидаются в ближайшие месяцы

В Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, на выставке IDEX-2023 Краматорский завод тяжелого верстакостроительства представил новую версию украинской САУ «Богдана». Самоходная установка 2С22 получила компьютеризированную систему автоматического наведения и сопровождения, бронированную кабину от «Украинской бронетехники», три варианта шасси (КрАЗ 6×6, Tatra T815 8×8 или MAN), а также следующие характеристики:

  • Скорострельность: 5 выстрелов в минуту
  • Боекомплект: 20 снарядов
  • Экипаж: 5 человек
  • Вес: 28 тонн

САУ 2С22 «Богдана»

Главное отличие САУ 2С22 «Богдана» от предыдущего варианта – механизм автоматической зарядки боеприпасов.

САУ 2С22 «Богдана»

Министр обороны Украины Алексей резников сообщил, что производитель готов начать поставки новой САУ для ВСУ в ближайшие месяцы. Также он продемонстрировал собственное фото в кабине 2С22 «Богдана» (конструкция кабины несколько отличается от представленных на выставке моделей.

САУ 2С22 «Богдана»

Количество установок, поставка которых предполагается в ближайшее время, министр охарактеризовал как «первые дивизионы».

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Источник: Мілітарний


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