На выставке в ОАЭ краматорский завод представил новую САУ 2С22 «Богдана» – поставки ожидаются в ближайшие месяцы

В Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, на выставке IDEX-2023 Краматорский завод тяжелого верстакостроительства представил новую версию украинской САУ «Богдана». Самоходная установка 2С22 получила компьютеризированную систему автоматического наведения и сопровождения, бронированную кабину от «Украинской бронетехники», три варианта шасси (КрАЗ 6×6, Tatra T815 8×8 или MAN), а также следующие характеристики:

Скорострельность: 5 выстрелов в минуту

Боекомплект: 20 снарядов

Экипаж: 5 человек

Вес: 28 тонн

Главное отличие САУ 2С22 «Богдана» от предыдущего варианта – механизм автоматической зарядки боеприпасов.

Министр обороны Украины Алексей резников сообщил, что производитель готов начать поставки новой САУ для ВСУ в ближайшие месяцы. Также он продемонстрировал собственное фото в кабине 2С22 «Богдана» (конструкция кабины несколько отличается от представленных на выставке моделей.

Количество установок, поставка которых предполагается в ближайшее время, министр охарактеризовал как «первые дивизионы».

Источник: Мілітарний