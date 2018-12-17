Обновлено: Сбой компьютерной системы «Альфа-банка» привел к исчезновению средств со счетов некоторых клиентов, банк обещает вернуть деньги

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В работе компьютерной системы «Альфа-банка» произошел сбой, в результате которого у некоторых его клиентов возникли проблемы с безналичными расчетами, а на банковских счетах возник отрицательный остаток. Представители банка подтвердили наличие проблем в сообщении источнику, но вдаваться в подробности не стали.

По словам одного из клиентов банка, после обращения с данной проблемой (беспричинного списания средств со счета) в службу поддержки «Альфа-банка» ему пообещали возврат в течение трех дней.

С чем конкретно связана проблема и скольких она затронула, пока неизвестно.

В пресс-службе «Альфа-банка» сообщили, что технические специалисты уже занимаются решением проблемы, делая все возможное, чтобы разрешить ситуацию как можно быстрее.

По данным Национального банка Украины, одним из собственников «Альфа-банка» является один из самых богатых российских олигархов Михаил Фридман.

Обновлено (15:59):

В «Альфа-банке» сообщили, что проблемы, связанны с уходом баланса по счету некоторых клиентов в минус, полностью устранены и сейчас все системы и сервисы банка работают в штатном режиме. Также в банке заверили, что все списанные ошибочно средства уже возвращены клиентам.

«Сегодня в первой половине дня банком обнаружено дублирование некоторых транзакций по части клиентских счетов, что привело к некорректному отображению остатков на счетах этих клиентов. Ситуация была полностью исправлена в 13:30. К указанному времени все средства клиентов были автоматически и централизованно возвращены на счета клиентов », — сообщили в «Альфа-банке»

Источник: hromadske.ua