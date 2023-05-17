СБУ разоблачила шестерых блогеров, «засветивших» работу ПВО во время российской ракетной атаки на Киев 16 мая — им грозит до 8 лет заключения

Служба безопасности Украины установила личности шестерых жителей Киева, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки рф на Киев, имевшей место 16 мая.

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В ту ночь они несанкционированно снимали фото и видео работы украинских сил ПВО, а затем разместили эти материалы для широкой общественности в социальных сетях. В том числе эти лица зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть месторасположение и специфику работы отечественной системы ПВО. В считанные минуты эти видео «подхватили» многочисленные Telegram-каналы и российские пропагандистские паблики, включая ресурсы, подконтрольные спецслужбам страны-агрессора.

Правоохранители оперативно установили людей, выложивших в соцсети фото и видео воздушной атаки на Киев и работы ПВО. Сотрудники СБУ провели следственные действия в местах фактического проживания фигурантов. При этом изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента.

По этим фактам следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украине, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенных в условиях военного положения). В настоящее время проводится досудебное расследование следователями ГУ СБУ в Киеве и Киевской области. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

Кроме того, киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны. По данным следствия, выявленные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур. При этом доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга «пользователей», выложивших видео ночной атаки на Киев в общем доступе в YouTube. Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины.

СБУ напоминает о запрете снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы относительно деятельности ВСУ, а также последствий вражеских обстрелов. Публикация таких материалов в интернете расценивается как корректировка вражеского огня и является наказуемым преступлением в соответствии с законом.