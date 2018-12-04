Seagate провела внутренние тесты первых жёстких дисков объёмом 16 ТБ с технологией HAMR

В течение последних пару лет компания Seagate начала активно продвигать технологию термомагнитной записи в жёстких дисках, также известную как HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording), которая заключается в увеличении плотности записи без необходимости прибегать к другим методам. Теперь производитель отчитался об успешном тестировании первых в мире 16-терабайтных корпоративных накопителей на базе HAMR, появление которых ожидается в 2019 году.

HAMR не требует отдельной совместимости с оборудованием и приложениями клиентов. Это просто более усовершенствованный накопитель, который работает точно так же, как и любой другой HDD. Поэтому новые накопители Exos в стандартном 3,5-дюймовом форм-факторе подходят для использования в уже существующих системах хранения и центрах обработки данных и не требуют никаких архитектурных изменений.

Согласно намеченному плану, к 2020 году компания начнёт производство жёстких дисков на базе HAMR объёмом 20 ТБ, а к 2024 году – накопителей объёмом 48 ГБ и более. Seagate также заявляет, что решения на основе HAMR намного превосходят требуемые параметры надёжности, поэтому компания считает данную технологию очень перспективной.

Принцип работы HAMR заключается в том, что поверхность диска нагревается лазером, и это в итоге значительно уменьшает размеры магнитной области, а также увеличивает стабильность хранения данных.

Источник: Techpowerup