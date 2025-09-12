Сейчас у Ethereum — один из самых сильных циклов за всю свою историю

Ethereum переживает один из самых сильных циклов за всю свою историю, который поддерживается институциональным спросом, участием в стейкинге и активностью в сети на уровне, близком к историческим максимумам. Спотовые ETF, накопление ETH китами и активность смарт-контрактов подчеркивают рост роли ETH как инвестиционного актива так и на уровне расчетов.

Между тем, притоки ETH на бирже сократились, продажи уменьшаются, а сами монеты приближаются к очередному ценовому сопротивлению. В конце августа Ethereum преодолел отметку $4,900, установив новый рекорд цены. Но с тех пор стоимость опустилась до $4,556.

Фонды Ethereum удвоили свои запасы с апреля 2025 года: 6,5 млн ETH. Кроме того киты (крупные игроки, владеющие от 10 до 100 тыс. ETH) имеют в общей сложности более 20 млн ETH. Общее количество ETH в стейкинге выросло до 36,15 млн ETH, что составляет новый исторический максимум.

Общее количество транзакций Ethereum и активных адресов достигли рекордных максимумов. Вызовы смартконтрактов впервые превысили 12 млн в день.

Напомним, что директор по информационным технологиям Fundstrat Capita Томас Ли считает, что Ethereum станет наиболее выгодным активом в течение следующих 10 лет.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Источник: CryptoQuant