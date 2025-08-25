Новости Крипто 25.08.2025 comment views icon

ETH обновил исторический рекорд и... полетел вниз

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

ETH обновил исторический рекорд и... полетел вниз

Ethereum (ETH) в воскресенье преодолел отметку $4,900, таким образом установив новый рекорд цены. Предыдущая максимальная стоимость установлена 8 ноября 2021 года и составляла $4,867. Это произошло после снисходительных сигналов Федеральной резервной системы США по снижению ставки. Между тем биткойн (BTC) потерпел значительное падение, опустившись ниже $111 тыс.

Доминирование биткоина на рынке упало на 5,88% за последний месяц и сейчас составляет 58,19%. Одновременно, несколько крупных трейдеров продали BTC и купили ETH. Аналитики указали на то, что Биткоин истощен долговременным ростом цены, а Этер — нет.

Но как только началась эйфория, ETH резко отскочил до $4700, всего за несколько минут. И сейчас торгуется по $4,593.

Данные Coinglass показывали, что если Ethereum упадет ниже $4600, на крупнейших CEX ликвидации лонг-позиций достигнут $726 млн. Если же стоимость Ethereum превысит $4800, совокупные ликвидации коротких позиций составят $924 млн.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Биткоин пробил очередной потолок и готовится прорвать уровень $125 тыс.
Мошенник выманил у жертвы $91 млн в биткоинах примитивным методом
Редкое имя в Telegram предложили выкупить за $25 млн
У Ethereum — новый исторический рекорд
Миллиардер Адам Вайтцман приобрел более 5 тыс. NFT Yuga Labs
В Эстонии криптомиллиардер при попытке похищения откусил нападавшему палец
Токены World Liberty Financial станут открытыми для торговли
Стоимость намайненных Бутаном биткоинов достигла 38% ВВП страны
Call-центры из Украины украли 1,5 млн грн у граждан ЕС и отмывали деньги в крипте
В следующем году JPMorgan разрешит кредиты под залог криптовалют
Биткоин упал ниже $100 тыс. — дальнейшее снижение приведет к ликвидациям на миллиарды
Спотовые Ethereum-ETF зафиксировали рекордные дневные притоки капитала с BlackRock и Fidelity во главе
Внезапно для всех Бутан стал третьей страной по количеству накопленных биткоинов
Впервые с конца 2024 года 90% адресов Ethereum стали прибыльными
Рада наконец возьмется за легализацию криптовалют на следующей неделе
Северокорейские хакеры с начала 2025 года украли криптовалют на $1,6 млрд
Биткоин полетел вниз: ликвидировано позиций трейдеров на $514 млн
Известный художник Такаси Мураками выпустит коллекцию NFT Flowers Revised
Цена BNB превысит $2 тыс., — отчет Hash Global
Продажи NFT-коллекции Оззи Осборна стремительно взлетели на 400%
На фоне падения крипторынка ETF-фонды потеряли почти $1 млрд на фоне падения крипторынка
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить