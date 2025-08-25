ETH обновил исторический рекорд и... полетел вниз

Ethereum (ETH) в воскресенье преодолел отметку $4,900, таким образом установив новый рекорд цены. Предыдущая максимальная стоимость установлена 8 ноября 2021 года и составляла $4,867. Это произошло после снисходительных сигналов Федеральной резервной системы США по снижению ставки. Между тем биткойн (BTC) потерпел значительное падение, опустившись ниже $111 тыс.

Доминирование биткоина на рынке упало на 5,88% за последний месяц и сейчас составляет 58,19%. Одновременно, несколько крупных трейдеров продали BTC и купили ETH. Аналитики указали на то, что Биткоин истощен долговременным ростом цены, а Этер — нет.

Но как только началась эйфория, ETH резко отскочил до $4700, всего за несколько минут. И сейчас торгуется по $4,593.

Данные Coinglass показывали, что если Ethereum упадет ниже $4600, на крупнейших CEX ликвидации лонг-позиций достигнут $726 млн. Если же стоимость Ethereum превысит $4800, совокупные ликвидации коротких позиций составят $924 млн.