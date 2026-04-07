По следам взлома Drift Protocol: коллапс DeFi-экосистемы и молчание Circle

Шадрін Андрій

Взлом Drift Protocol 1 апреля 2026 года на $285 млн обвалил половину протокола за считанные минуты и запустил цепную реакцию по всей экосистеме Solana. Пока хакеры выводили средства через инфраструктуру Circle, компания более шести часов не реагировала — и это возмутило индустрию не меньше, чем сам взлом.


Drift Protocol был крупнейшей DEX бессрочных фьючерсов на Solana с TVL около $550 млн и месячным объемом торгов бессрочными контрактами $1,88 млрд. После атаки TVL рухнул до $245 млн — минус более 50% менее чем за час. Токен DRIFT в моменте потерял более 50% стоимости, упав до $0,035.

Но если на большинстве бирж актив летел в пропасть, то на корейской Bithumb он внезапно взлетел на 175% — временные ограничения на ввод и вывод средств отрезали локальный рынок от глобального и спровоцировали дикое ценовое расхождение. Удар почувствовала не только сама платформа. По меньшей мере двенадцать Solana-протоколов, которые имели экспозицию к Drift, были вынуждены приостановить работу или оценивать убытки.

PiggyBank_fi оперативно покрыла $106 тыс. потерь из собственных средств команды. Reflect Money остановила эмиссию USDC+ и USDT+. Ranger Finance временно заморозила депозиты при потенциальных убытках более $900 тыс. На фоне новостей о взломе упал и токен SOL — до $78,6, потеряв 9% за день.

Самая громкая дискуссия, однако, разгорелась не вокруг взлома, а вокруг молчания Circle. После атаки злоумышленник сконвертировал украденные активы в USDC и вывел более $230 млн через собственный межсетевой протокол Circle — CCTP — из Solana в Ethereum. Это произошло более чем в 100 транзакциях в течение шести часов в рабочее время США. Circle не заморозил ни одного доллара.


«Circle спал, пока миллионы USDC часами перекачивались через CCTP из Solana в Ethereum во время 9-значного взлома Drift — и все это в рабочее время в США», — написал ончейн-аналитик ZachXBT.

Особенно болезненным этот контраст выглядит ввиду того, что буквально за несколько дней до инцидента Circle заморозила 16 корпоративных кошельков в рамках обычного гражданского дела — и сделала это оперативно. В Circle есть техническая возможность блокировать любой USDC-кошелек в любой момент: за все время существования стейблкоина компания заморозила около $110 млн на разных адресах.

На этот раз Circle, по словам исследователя с никнеймом Specter, явно не торопилась — злоумышленник держал USDC на кошельках от одного до трех часов перед бриджингом, демонстративно избегая Tether. Это говорит об уверенности: Circle не отреагирует.

Сооснователь Delphi Digital Томми Шонесси и ZachXBT публично раскритиковали компанию. Сооснователь BitMEX Артур Хейс задал неудобный вопрос: был бы взлом вообще возможнен, если бы Solana имела нативные мультисиг-адреса. Президент Solana Foundation Лили Лю признала, что ситуация «бьет больно» но отметила: главная мишень хакеров сегодня — уже не код, а люди.

Атаку связывают с северокорейскими хакерами. Elliptic и TRM Labs зафиксировали характерные признаки операций Lazarus Group: подготовка стартовала ещё 11 марта с вывода 10 ETH через Tornado Cash, а скорость и масштаб отмывания превысили даже прошлогодний взлом Bybit на $1,4 млрд. Если атрибуция подтвердится, это станет уже 18-м задокументированным актом КНДР в 2026 году — с общими потерями индустрии более $300 млн только с начала года.

