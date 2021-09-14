Sennheiser представила TWS-наушники CX Plus True Wireless с активным шумоподавлением за $179

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В ассортименте компании Sennheiser уже есть полностью беспроводные наушники с технологией активного шумоподавления, но впервые эта функция появляется в более доступной линейке CX. Наушники Sennheiser CX Plus оценены в $179 и поступят в продажу 28 сентября.

Внешний вид CX Plus напоминает модели CX и CX 400BT. Наушники предлагаются в двух расцветках: белой и черной. Управление осуществляется при помощи сенсорных панелей (пауза/воспроизведение, ответ на звонок, использование голосового ассистента и т.п.). Заявлена влагозащита согласно класса IPX4.

CX Plus получили функцию Smart Pause, которая автоматически ставит на паузу воспроизведение музыки, когда вы достаете наушники из ушей. Система активного шумоподавления включает режим Transparent Hearing, позволяющий слышать некоторые окружающие звуки при активной ANC. Для подключения к источникам звука предусмотрен модуль Bluetooth 5.2. Поддерживаются кодеки SBC, AAC, aptX и aptX Adaptive. Общее время автономной работы вместе с зарядным кейсом составляет до 24 часов.

Источник: Engadget