Обзор беспроводных наушников Sennheiser Momentum True Wireless 2





Компания Sennheiser выпустила свои первые TWS-наушники Momentum True Wireless заметно позже многих конкурентов — лишь осенью 2018 года. Они предлагали хороший звук, но при этом было видно, что это дебютный продукт немцев в данном форм-факторе, и у него было несколько проблемных моментов. В марте же текущего года Sennheiser анонсировала второе поколение Momentum True Wireless. Давайте разбираться, исправила ли компания все недостатки первой версии.

Комплект поставки Momentum True Wireless 2

Наушники поставляются в картонной коробке, внутри которой вы также найдете зарядный кейс, сменные амбюшуры нескольких размеров, зарядный кабель USB-C — USB-A и различную документацию.

Дизайн и удобство использования

Если вы являетесь владельцем первого поколения Momentum True Wireless, то обратите внимание, что внешне наушники практически не изменились. Они стали чуть компактнее (буквально на пару миллиметров), выполнены из качественного черного пластика, для управления предусмотрена сенсорная панель на боковой серебристой грани. Но тем не менее, наушники все равно остаются довольно массивными за счет своей формы, поэтому могут подойти не всем пользователям.

У меня в ушах Momentum True Wireless 2 сидят удобно и плотно. Они не выпадают при ходьбе, поворотах головы или при разговоре, а также у них хорошая пассивная звукоизоляция. Но через пару часов, после того, как достаешь наушники, чувствуется небольшой дискомфорт. Так что в идеале перед покупкой опробовать их и проверить, подходят ли они для вашей ушной раковины.

Если все в порядке, то с Momentum True Wireless 2 вполне можно заниматься спортом. Вес наушников всего 6 граммов, также заявлена защита от пота и брызг по стандарту IPX4.

Подключение и управление

Для беспроводного подключения к источникам звука в Momentum True Wireless 2 используется модуль Bluetoth 5.1. Есть поддержка кодеков aptX, SBC, AAC и профилей A2DP, AVRCP, HSP и HFP.

При первом подключении наушники автоматически переходят в режим сопряжения. Пользователю достаточно зайти в настройки Bluetooth смартфона или ноутбука и подключить Momentum True Wireless 2. А вот если вы захотите использовать гаджет с несколькими устройствами, то для переподключения придется каждый раз активировать режим сопряжения вручную (для этого необходимо вставить наушники в уши, тапнуть на сенсорные грани и удерживать пальцы несколько секунд до соответствующего голосового сигнала). Хотелось бы, чтобы Sennheiser добавила в свои устройства поддержку технологии Fast Pair от Google, чтобы подключение происходило как в Pixel Buds (или AirPods, в случае Apple). Наушники держат стабильный сигнал на расстоянии примерно до 10 метров, никаких проблем с различными источниками звука не было.

Что может немного смущать в Momentum True Wireless 2, так это стандартное управление. По умолчанию левый наушник отвечает за воспроизведение музыки (один тап — пауза/воспроизведение, два тапа — следующая песня, три тапа — предыдущая песня), правый — за различные функции (один тап — запуск Google Assistant/Siri или ответ на звонок, два тапа — включение режима Transparent Hearing или сброс звонка, три тапа — включение активного шумоподавления). Кроме того, долгий тап по левому наушнику уменьшает громкость, долгий тап по правому — увеличивает ее. К счастью, данную раскладку можно без проблем поменять в фирменном приложении Smart Control.

Программа имеет приятный и понятный интерфейс. В ней можно не только персонализировать управление, но и настроить работу различных режимов, обновить ПО наушников и т.д. Также в приложении есть эквалайзер, который, впрочем, не позволяет детально настроить звучание Momentum True Wireless 2.

Также подчеркну момент, что в Momentum True Wireless 2 правый наушник является ведущим, а левый к нему подключается для воспроизведения звука. Поэтому, к примеру, поговорить по телефону можно или только по правому наушнику, или сразу по двум.

Звук Momentum True Wireless 2

Пожалуй, самая субъективная часть обзора. Хотя в случае с Momentum True Wireless 2 мое мнение совпало с мнением коллег, которым давал послушать наушники. Устройство предлагает очень сбалансированное звучание, которое подойдет практически для любого музыкального жанра. Звук очень детализирован, отчетливо слышно различные инструменты. Наушники обеспечивают широкую музыкальную сцену, насыщенное и при этом чистое звучание. У них достаточный запас громкости, и даже при очень громком прослушивании верхние частоты не режут слух. Низких частот в большинстве случаев хватает, по крайней мере на мой вкус. Честно говоря, в таком форм-факторе не ждешь настолько приятного звука. Это действительно одни из самых топовых наушников в классе в плане звучания.

Внутри Momentum True Wireless 2 установлены 7 мм динамические драйверы. Они обеспечивают диапазон частот от 5 Гц до 21 кГц.

В отличие от первого поколения, Momentum True Wireless 2 обзавелись системой активного шумоподавления. Надо признать, что и с пассивной звукоизоляцией в наушниках комфортно слушать музыку, но ANC помогает отсечь все оставшиеся ненужные звуки. На улице система отлично справляется со своей задачей. К сожалению, в метро и другом общественном транспорте протестировать наушники не удалось по понятным причинам, но думаю и в тех условиях они не подведут. Отмечу заодно и функцию Transparent Hearing, которая полезна когда вы переходите дорогу, едете на велосипеде или стоите на кассе в магазине. Она позволяет слышать окружающие звуки вместе с музыкой.

Зарядный кейс и автономность

Как и любые другие TWS-наушники, Momentum True Wireless 2 поставляются вместе с зарядным кейсом. Он классно выглядит за счет того, что корпус покрыт тканью. Но такое решение вызывает вопросы касательно практичности, ведь со временем ткань наверняка будет пачкаться. Отмечу и крупные габариты кейса. Он гораздо больше чехла от Apple AirPods, да и многих конкурентов. В кармане джинс его носить не очень удобно. Также, учитывая стоимость наушников, непонятно почему кейс не оснастили поддержкой беспроводной зарядки.

Зато во втором поколении кейс получил аккумулятор увеличенной емкости, который добавляет 21 час автономности (в отличие от всего 8 часов в первой модели). Да и сами наушники заметно прибавили во времени работы — заявлено 7 часов (против 4 часов у первых). На практике со включенным шумоподавлением получалось примерно 5.5 часов работы, без ANC показатель приближается к заявленному.

Заряжается кейс через порт USB-C. Рядом с ним есть световой индикатор и кнопка, которая его активирует. Наушники поддерживают быструю зарядку — всего 10 минут зарядки достаточно для того, чтобы 1,5 часа слушать музыку. Общее время зарядки кейса также 1,5 часа.