Сервис Cloudflare прекращает обслуживание имиджборда 8Chan, который стал «выгребной ямой ненависти»





Сервис Cloudflare, предлагающий услуги по защите сайтов, решил прекратить обслуживание имиджборда 8Chan. Последний позволят пользователям создавать разделы обсуждений, где они являются почти единоличными хозяевами. Администрация сайта практически не вмешивается в обсуждения и не занимается их модерированием. На сайте разрешён любой контент, прямо не запрещённый законами США.

Судя по всему, именно такая вседозволенность и стала причиной прекращения обслуживания 8Chan со стороны Cloudflare. В последнее время в США произошло несколько трагических инцидентов: массовые расстрелы в Эль-Пасо, штат Техас, и в Дейтоне, штат Огайо. В случае стрельбы в Эль-Пасо подозреваемый террорист, по-видимому, был вдохновлен сайтом 8chan. Судя по имеющимся свидетельствам, он опубликовал манифест на сайте непосредственно перед тем, как устроить стрельбу в Эль-Пасо-Уолмарт, в результате которой погибли 20 человек и десятки получили ранения.

Однако, это не единичный случай. Аналогичная ситуация имела место на 8Chan накануне теракта в Крайстчерче, Новая Зеландия. Стрелок из Эль-Пасо специально ссылался на инцидент в Крайстчерче и, по-видимому, был вдохновлен немодерируемыми обсуждениями на 8chan, которые прославили предыдущую бойню. Ещё одна трагедия также связана с 8Chan. Подозреваемый в массовом убийстве в синагоге в Пауэй, штат Калифорния, также опубликовал преисполненное ненавистью «открытое письмо» на 8chan. За все эти и другие случаи в Cloudflare называют 8Chan «выгребной ямой ненависти».

Администрация Cloudflare отправила уведомление о прекращении обслуживания в 8Chan.

«Обоснование простое: они доказали, что они беззаконны, и что беззаконие стало причиной множества трагических смертей. Даже если 8chan, возможно, и не нарушили букву закона, отказываясь модерировать своё наполненное ненавистью сообщество, они создали среду, которая наслаждается нарушением его духа», — говорится в блоге компании.

В Cloudflare отмечают, что вряд ли прекращение обслуживания приведёт к блокированию работы 8Chan. Ранее уже была похожая ситуация, когда сервис Cloudflare отказал в дальнейшем сотрудничестве ресурсу Daily Stormer. В том случае после кратковременного перерыва в работе сайта он снова вернулся к обычному режиму работы, воспользовавшись услугами конкурирующего сервиса, который хвастается тем фактом, что он не реагирует на юридические процессы.

«Сегодня Daily Stormer всё ещё доступен и всё ещё отвратителен. Они похвастались, что у них больше читателей, чем когда-либо. Они больше не проблема Cloudflare, но они остаются проблемой интернета», — отмечают в сервисе.

Генеральный директор Cloudflare Мэтью Принс считает, что и в случае 8Chan будет наблюдаться аналогичная ситуация.

Источник: Cloudflare