Сервис доставки еды Rocket замораживает деятельность и советует сотрудникам искать новую работу

Сервис доставки Rocket замораживает деятельность в Украине — решение уже доносят до сотрудников компании с помощью почтовой рассылки, сообщает издание AIN.UA со ссылкой на телеграм-канал «Реве та стогне ресторатор».

Один из основателей компании Алексей Юхимчук в письме сотрудникам отметил, что инвесторы пытались найти покупателя для проекта, но им это не удалось. Поэтому будут заморожены в том числе и выплаты заработной платы. В качестве компенсации Rocket разрешают оставить у себя технику, которая выдала компания.

Напомним, что 23 февраля 2022 года, за день до начала российского вторжения в Украину, компания закрыла свой сервис в Европе с мотивацией сконцентрироваться на бизнесе в родной стране.