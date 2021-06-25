Сервіс доставки Glovo працюватиме цілодобово в Києві, Одесі, Харкові, Львові та Дніпрі





Сервіс швидкої кур’єрської доставки Glovo запрацював цілодобово у Києві, Одесі, Харкові, Львові та Дніпрі. Відтепер користувачам сервісу в цих містах доступна опція замовлення доставки не лише у будь-який день тижня, але й будь-яку годину дня та ночі. Кур’єри Glovo цілодобово доставлятимуть замовлення в межах зон покриття сервісу, що попередньо були наявні у цих містах. Вартість доставки залишається незмінною.

У нічний час користувачі додатку Glovo в Києві, Одесі, Харкові, Львові і Дніпрі вже можуть замовляти доставку продуктів з супермаркетів, страв із ресторанів, ліків з аптек. В Києві та Львові користувачі можуть замовити доставку з ресторанів «Macdonald’s», «KFC» та мережі супермаркетів «АТБ».

Крім того, киянам цілодобово доступна доставка продуктів із мережі супермаркетів «Сільпо», ліків з мережі аптек «АНЦ» та «Liki24», а також страв із ресторанів «Banya club», «Brooklynpizza», «Me.Kava», «Smilefood», «Snak hot doner», «Sushi X», «The Burger», «БПШ» та закладів при АЗС «Time-cafe», «Socar», «Socar Buta Cafe», «OKKO Cafe». Львів’янам, відповідно, доступна опція замовлення нічної доставки страв із ресторанів «I love kebab», а також продуктів із магазинів мережі АЗК «ОККО».

Щоб розпочати користуватися сервісом Glovo, необхідно завантажити додаток з App Store або Google Play на свій смартфон, створити обліковий запис, обрати спосіб оплати, перевірити геолокацію та визначитися із замовленням. Користувачами додатку Glovo можуть стати лише повнолітні особи. У разі виникнення запитань щодо замовлення, користувачі можуть зв’язатись з кур’єром або з оператором служби підтримки.

Кур’єри Glovo здійснюють доставку менше ніж як за годину, що можливе завдяки пересуванню містом зручними видами транспорту та оптимальними маршрутами. З переходом у режим цілодобової доставки, через внутрішні канали комунікації підключеним до платформи кур’єрам нагадують про важливість дотримання правил дорожнього руху та використання спорядження зі світловідбиваючими елементами.

“Ми вивчаємо попит на нові опції у Glovo, аналізуємо інформацію та досліджуємо можливості адаптації їх у додаток. Важливо, щоб їх імплементація була вигідною для всіх учасників платформи. З переходом на режим 24/7 користувачі сервісу мають доступ до доставки будь чого у будь який час, партнери мають більше замовлень, кур’єри Glovo отримують вищі бонуси за нічні доставки, а сервіс отримує комісійні за свої послуги – це забезпечить збалансований розвиток нашої платформи.” — коментує генеральний менеджер Glovo в Україні Дмитро Расновський.

Зазначимо, що сервіс Glovo працює у форматі 24/7 в Одесі з 8 червня та вже має позитивну динаміку стосовно кількості замовлень у нічний час.

Комапнія Glovo також анонсувала відкриття технологічного хабу у Києві, куди на старті планує найняти близько 50 IT-розробників.

Джерело: Glovo