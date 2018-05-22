Сервис по вызову такси Lyft собирается запустить прокат электрических самокатов

Компания Uber недавно приобрела стартап по прокату электровелосипедов JUMP, чтобы предоставить своим пользователям дополнительную возможность сэкономить и объехать пробки. Основной конкурент Uber на американском рынке, компания Lyft, решила ответить альтернативным предложением и начала разрабатывать программу проката электрических самокатов.

По данным издания The Information, создание этого сервиса находится на ранних этапах (разрабатывается дизайн самокатов), однако представители Lyft уже обратились к властям Сан-Франциско за получением разрешения на эксплуатацию такого проката. В Сан-Франциско уже действуют несколько служб проката самокатов для туристов и жителей города, которые хотят ускорить свои перемещения по городу — такие услуги предоставляют компании Bird, Lime и Spin.

При этом безалаберность некоторых пользователей, которые оставляют самокаты в неожиданных местах, разгоняются до высоких скоростей (напомним, отдельные районы Сан-Франциско весьма холмисты) и выезжают на тротуары, где мешают пешеходам, привела к тому, что городские власти планируют пересмотреть условия предоставления разрешений.

В частности, они будут заставлять компании проводить инструктаж с напоминанием соблюдать правила безопасности и использовать шлемы, а также ограничат число самокатов в рамках одного сервиса 1250 штуками «на руках» и 2500 штуками на станциях проката. Такие разрешения начнут выдавать уже на текущей неделе, при этом будет выдано всего пять разрешений со сроком действия один год.

Отметим, что если у Lyft получится создать удобный и популярный сервис для проката электросамокатов, то аналогичные программы в США наверняка представят и другие крупные игроки, включая тот же Uber.

Источник: Engadget