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Сервис по вызову такси Lyft собирается запустить прокат электрических самокатов
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Сервис по вызову такси Lyft собирается запустить прокат электрических самокатов

Сервис по вызову такси Lyft собирается запустить прокат электрических самокатов

Компания Uber недавно приобрела стартап по прокату электровелосипедов JUMP, чтобы предоставить своим пользователям дополнительную возможность сэкономить и объехать пробки. Основной конкурент Uber на американском рынке, компания Lyft, решила ответить альтернативным предложением и начала разрабатывать программу проката электрических самокатов.

По данным издания The Information, создание этого сервиса находится на ранних этапах (разрабатывается дизайн самокатов), однако представители Lyft уже обратились к властям Сан-Франциско за получением разрешения на эксплуатацию такого проката. В Сан-Франциско уже действуют несколько служб проката самокатов для туристов и жителей города, которые хотят ускорить свои перемещения по городу — такие услуги предоставляют компании Bird, Lime и Spin.

При этом безалаберность некоторых пользователей, которые оставляют самокаты в неожиданных местах, разгоняются до высоких скоростей (напомним, отдельные районы Сан-Франциско весьма холмисты) и выезжают на тротуары, где мешают пешеходам, привела к тому, что городские власти планируют пересмотреть условия предоставления разрешений.

В частности, они будут заставлять компании проводить инструктаж с напоминанием соблюдать правила безопасности и использовать шлемы, а также ограничат число самокатов в рамках одного сервиса 1250 штуками «на руках» и 2500 штуками на станциях проката. Такие разрешения начнут выдавать уже на текущей неделе, при этом будет выдано всего пять разрешений со сроком действия один год.

Отметим, что если у Lyft получится создать удобный и популярный сервис для проката электросамокатов, то аналогичные программы в США наверняка представят и другие крупные игроки, включая тот же Uber.

Источник: Engadget

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