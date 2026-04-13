Мужчина бросил коктейль Молотова в дом Сэма Альтмана, — полиция Сан-Франциско

Молодой человек был арестован полицейским департаментом Сан-Франциско после того, как он якобы бросил коктейль Молотова в дом генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, сообщает The New York Times.





В заявлении, опубликованном в X, полиция Сан-Франциско написала, что около 7:12 по восточному времени отреагировала на вызов для расследования пожара в районе Норт-Бич в Сан-Франциско.

«На месте происшествия офицеры узнали, что неизвестный мужчина бросил поджигательное взрывное устройство в дом, вызвав пожар на внешних воротах».

После того, как мужчина убежал пешком, полиция нашла и арестовала его примерно через час, реагируя на жалобу предприятия в отношении «неизвестного мужчины, который угрожал поджечь здание». Этим предприятием оказалась штаб-квартира OpenAI, а подозреваемый оказался тем самым мужчиной, который бросил коктейль Молотова в дом Альтмана.

«Ранее сегодня утром кто-то бросил коктейль Молотова в дом Сэма Альтмана, а также угрожал нашей штаб-квартире в Сан-Франциско. К счастью, никто не пострадал», — подтвердил представитель OpenAI в заявлении для Wired.

Подозреваемого установили как 20-летнего Дэниела Алехандро Морено-Гаму из Техаса. Его поместили в тюрьму округа Сан-Франциско за подозрением в покушении на убийство, поджоге, взрыве разрушительного устройства с умыслом причинить вред, криминальных угрозах и хранении воспламеняющихся материалов.





«Мы очень благодарны за быстрое реагирование полиции Сан-Франциско и поддержку со стороны города в обеспечении безопасности наших сотрудников. Человек находится под стражей, и мы помогаем правоохранительным органам в их расследовании», — добавили в OpenAI.

По мере того как искусственный интеллект становится все более распространенным явлением, он также становится все более противоречивым. Хотя все больше людей продолжают пользоваться инструментами искусственного интеллекта, общественная реакция на проникновение этой технологии — будь то в игровой индустрии или в сфере обслуживания клиентов — все более негативная.

Альтман ответил на атаки развернутой записью в блоге, где, в частности, написал:

«Я понимаю антитехнологические настроения, и технологии действительно не всегда идут на пользу всем. Но в целом я верю, что технологический прогресс способен сделать будущее невероятно хорошим — для вашей семьи и для моей. Пока мы ведем эту дискуссию, стоит де-эскалировать риторику и тактику и стараться устраивать меньше взрывов в меньших домах — и в переносном, и в буквальном смысле».

Инцидент с коктейлем Молотова стал не первым случаем угроз в адрес компании. В ноябре прошлого года мужчина, который угрожал убийством в нескольких офисах OpenAI в Сан-Франциско, заставил компанию ввести режим полной готовности.

В том же месяце анти-ШИ-активист, который приковал себя к кампусу OpenAI и позже предстал перед судом за незаконное проникновение, исчез после того, как его друзья сообщили полиции о его намеках на насильственные планы.

Неделя нападения также ознаменовалась стрельбой возле дома одного из выборных чиновников штата Индиана — полиция нашла там записку со словами «Нет центрам обработки данных».

Источник: Engadget