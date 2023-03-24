Северная Корея испытала боевой подводный беспилотник «Хаил», который может вызвать «ядерное цунами»

Северная Корея впервые продемонстрировала подводный ядерный ударный беспилотник собственного производства и сообщила об испытаниях крылатых ракет под руководством лидера Ким Чен Ына. Демонстрация сопровождалась «предупреждением» США и Южной Корее о близости «настоящего ядерного кризиса».

Задача подводного беспилотника под названием «Хаил» – «скрытно проникнуть в оперативные водные пространства и вызвать сверхмасштабное радиоактивное цунами посредством подводного взрыва для уничтожения морских ударных групп и основных оперативных портов противника».

Ким Чен Ын лично наблюдал за 29 испытательными запусками нового беспилотного подводного аппарата, разработка которого началась еще в 2012 году. Партийный пленум в конце декабря принял решение о его «боевом развертывании».

Сообщается, что в ходе последнего испытания, проведенного в четверг, дроны взорвали под водой боеголовки на глубинах от 80 до 150 метров. Испытания «подтвердили его надежность и безопасность и полностью подтвердили его смертоносность».

На некоторых фотографиях Ким осматривает частично видимое цилиндрическое устройство на заводе или складе, на других запечатлен объект под водой у поверхности и взрыв над водой. Государственные СМИ КНДР полностью не раскрывают его внешний вид.

Сообщение появилось на следующий день после того, как США и Южная Корея завершили совместные военные учения «Щит свободы». Ким Чен Ын «еще раз серьезно предупредил врагов, что они должны прекратить безрассудные военные учения против КНДР». Государственные СМИ Северной Кореи сообщают, что он приказал своим военным «предпринять наступательные действия, чтобы заставить противника осознать, что неограниченные возможности КНДР по сдерживанию ядерной войны наращиваются с большей скоростью».

Куда «наступает» армия КНДР и где на это можно посмотреть – неизвестно. Но ядерная угроза, исходящая от закрытого коммунистического государства вполне реальна, свидетельством чего служат регулярные запуски баллистических ракет.

Источник: NK News