Северная Корея запустила разведывательный спутник… в море, перепугав весь регион. Южная Корея выловила части ракеты

Южная Корея подняла из моря части северокорейской ракеты, которая должна была вывести в космос шпионский спутник. После южнокорейского сообщения о том, что пуск, по-видимому, прошел неудачно, Центральное информационное агентство КНДР (KCNA) официально подтвердило эту информацию (что случается довольно редко).

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По словам KCNA, Национальное управление аэрокосмического развития (NADA) запустило новую ракету-носитель «Chollima-1» с военным разведывательным спутником «Malligyong-1» в среду, в 6:27 утра по местному времени, ракета «упала в западное море после нештатного зажигания двигателя второй ступени». Также в Северной Корее заявили, что предпримут новую попытку пуска в ближайшее время. Интересно, что сообщение не было передано по государственному телевидению – северные корейцы навряд ли узнали о «достижении» отечественной космонавтики.

Название спутника «Маллигён» означает «телескоп», а Чоллима – мифический крылатый конь, образ которого часто использует северокорейская пропаганда.

Южнокорейские власти огласили тревогу в Сеуле с помощью сирен и сообщений о немедленной эвакуации. Япония направила уведомления об эвакуации в южную префектуру Окинава. На момент запуска власти обеих стран, по сути, имели дело с неизвестным баллистическим объектом и реакция была оправданной.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что запуск произошел в 6:29 с Тонгчан-ри – расположения недавно модернизированного северокорейского космодрома, космодрома Сохэ. В результате часть ракеты упала в 200 км к западу от южнокорейского острова Эочхон в 9:10. Чуть более часа спустя Южная Корея сообщила, что «находится в процессе извлечения объекта, предположительно являющегося частью ракеты-носителя» из Желтого моря и опубликовала фотографии.

Точно неизвестно, какие части ракеты были подняты и был ли среди них сам спутник. Время падения приблизительно совпадает со штатным временем приводнения первой ступени.

Японские военные власти первоначально охарактеризовали происшествие как запуск ракеты. В Токио заявили, что по крайней мере часть ракеты приводнилась до 7:05 утра, тревогу отменили после 7:00.

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Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе назвало пуск грубым нарушением резолюций ООН, увеличивающим напряженность и риск дестабилизации в регионе и за его пределами. Американские военные отмечают, что в ходе запуска были задействованы технологии, напрямую связанные с программой межконтинентальных баллистических ракет КНДР. Совет национальной безопасности Южной Кореи назвал пуск серьезной провокацией.

Источник: NK News