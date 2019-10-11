Сферу торговли и услуг хотят обязать принимать безналичные платежи уже с 1 января 2020 года

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На этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало для общественного обсуждения очередной проект постановления с новым графиком перевода всех предприятий сферы товарами и услугами на прием безналичных платежей — уже с 1 января 2020 года. С полным текстом документа желающие могут ознакомиться, перейдя по ссылке на сайт МОЗ в конце заметки.

В сопроводительной записке говорится, оборот наличных денег тормозит развитие экономики и современных технологий, способствует процветанию теневых схем и приводит к дополнительным затратам государства на поддержание оборота. В министерстве намерены это исправить.

В новом проекте предлагают трехэтапный график обязательного перехода на безналичный расчет по видам деятельности.

До 1 января 2020 года — субъекты хозяйствования, осуществляющие:

реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (исключение — субъекты торговли автотранспортными средствами, торговли деталями и принадлежностями для автотранспортных средств, торговли мотоциклами, деталями и принадлежностями к ним);

реализацию подакцизных товаров;

реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней;

реализацию лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг;

медицинскую и стоматологическую практики;

деятельность туристических агентств, туристических операторов, предоставление других услуг бронирования и связанная с этим деятельность;

деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания (за исключением заведений, не имеющих зала для обслуживания потребителей);

деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения.

До 1 июля 2020 года — субъекты хозяйствования, осуществляющие:

торговлю автотранспортными средствами;

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

торговлю деталями и принадлежностями для автотранспортных средств;

торговлю мотоциклами, деталями и принадлежностями к ним, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;

предоставление в аренду автотранспортных средств;

почтовую и курьерскую деятельность;

пассажирские перевозки железнодорожным, автомобильным, водным или воздушным транспортом;

деятельность фитнес-центров;

деятельность в сфере культуры;

деятельность учреждений здравоохранения (медицинских заведений) независимо от форм собственности;

страхование.

До 1 января 2021 года — субъекты хозяйствования, осуществляющие:

Все остальные субъекты хозяйствования, которые осуществляют реализацию товаров, в случае, когда цена единицы товара составляет более 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть, все покупки на сумму свыше 48 000 грн).

Напомним, сейчас предельная сумма расчетов наличными физических лиц с предпринимателями (торговыми точками и прочими компаниями из различных сфер) составляет 50 тыс. грн.

В постановлении говорится о необходимости обеспечить поддержку не менее трех платежных систем, одной из которых должна стать национальная многоэмитентная платежная система, (например, «ПРОСТІР«). При этом цена товара при безналичном расчете не должна быть выше таковой при наличной оплате.

Сейчас документ проходит стадию общественного обсуждения.

Источник: me.gov.ua