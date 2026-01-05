Новости WTF 05.01.2026 comment views icon

Сгенерированный ИИ аниме-бот стал самым популярным Twitch-стримером в мире

Маргарита Юзяк

На Twitch сменился лидер по количеству активных подписчиков на платформе. Теперь вместо живых стримеров первое место занял сгенерированный аниме-бот.

2 января 2026 года аватар Нейро-сама, который стримит на канале Vedal987, имел около 162 459 активных подписчиков. По состоянию на момент написания новости, число выросло до 296 482. Это самый высокий показатель на Twitch по данным TwitchTracker. Для сравнения, сразу за ним идет Jynxzi с 76 028 подписчиками.

«Вы говорите, что Vedal987 не настоящий? Я вообще об этом не слышал. Это будущее стриминга, друзья. Я просто в шоке, бро. Игра есть игра, наверное. 158 000 подаренных подписок искусственному интеллекту VTuber, который стримит непрерывно 24/7», — сказал Jynxzi прямо во время стрима.

Аватар Neuro-sama — это Virtual YouTuber, то есть виртуальный персонаж, полностью построенный на ИИ. Проект создал программист Ведал на C# с использованием Unity, а все системы искусственного интеллекта написал на Python. То есть это полноценная модель, а не обычный чатбот или «просто ChatGPT с аватаркой».

ИИ общается с чатом, поет, реагирует на видео, играет в игры и может стримить почти без остановок по 24 часа в сутки. Эта непрерывность и постоянное взаимодействие с аудиторией стали одной из причин такого роста канала. Помимо самого большого количества активных подписчиков, чатбот хорошо зарабатывает. Если представить, что 296 482 юзеров оформили только стандартную подписку по $5, канал Vedal987 может приносить около $1,5 млн в месяц. И это без рекламы, донатов и спонсорских интеграций.

Скриншот ИИ аниме-бота Vedal987 в Twitch

До этого момента Neuro-sama шла к успеху несколько лет. Впервые она появилась на Twitch еще в 2018 году как простой бот, который играл в популярный кликер osu! В конце 2022 года проект перезапустили уже как полноценный VTuber, и с тех пор канал регулярно становился вирусным.

Кликер osu!

Особенно быстро разлетались ролики, где ИИ ставил под сомнение собственное существование или говорил о своем предназначении. Пользователи много обсуждали ИИ-персонажей, парасоциальные связи и то, как может выглядеть будущее стриминга на Twitch.

