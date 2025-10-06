10-летняя уязвимость в движке Unity "удалила" Fallout Shelter и другие игры из Steam

Новости Игры 06.10.2025 comment views icon

10-летняя уязвимость в движке Unity привела к тому, что из Steam временно исчезли десятки игр, среди которых Fallout Shelter и Grounded 2.

Если игра уже добавлена в вашу библиотеку, она останется доступной, но разработчики советуют временно удалить ее с устройства. Это связано с критической уязвимостью, которую обнаружили в коде Runtime — она затрагивает все версии Unity, начиная с 2017.1, включая последнюю Unity 6.

В начале октября Unity официально предупредила, что эта проблема может позволить посторонним лицам загружать опасные файлы или получать доступ к локальным данным. Под угрозой оказались платформы Windows, Android, macOS и Linux, поэтому разработчикам советуют как можно быстрее обновить свои проекты.

Unity уверяет, что пока никаких реальных атак не зафиксировано. Чтобы воспользоваться уязвимостью, вредоносный файл должен уже быть на устройстве, а действия ограничиваются правами самой игры. Впрочем, если запускать тайтл с правами администратора — риски существенно возрастают. Поэтому студии решили не ждать и оперативно выпустили обновление.

Среди первых отреагировала Obsidian Entertainment. Разработчики убрали совершенно новый релиз ранней версии Grounded 2, Pentiment, Avowed и Pillars of Eternity из магазинов, пока не будет установлено исправление. Четких сроков возврата игр пока нет, но студия заверила, что это временный шаг для защиты пользователей.

На удивление проблема коснулась даже тех игр, которые созданы не на Unity. Например, Avowed использует Unreal Engine 5, но его цифровой артбук сделан в Unity — поэтому он тоже был убран. Аналогичная ситуация со Starfield Companion App и Oblivion Remastered Companion App. Кроме того, список пострадавших проектов включает:

  • Fallout Shelter;
  • Pentiment;
  • Wasteland Remastered;
  • Wasteland 3;
  • Pillars of Eternity 2: Deadfire;
  • Knights and Bikes;
  • The Bard’s Tale Trilogy;
  • The Elder Scrolls: Blades;
  • The Elder Scrolls: Castles;
  • Hearthstone;
  • Warcraft Rumble.

Сейчас некоторые игры уже получили обновления — Marvel Snap, No Rest for the Wicked, Ingress, Fate/Grand Order, Persona 5: The Phantom X и Overcooked! 2. а несколько инди-проектов обозначили свои патчи как «обновление безопасности Unity». Хотя масштаб проблемы еще трудно оценить, ясно одно: любая игра, созданная на Unity 2017.1 или более новой, потенциально под угрозой. Сейчас игрокам надо быть готовыми к временным исчезновениям игр из Steam или внезапным обновлениям даже в старых проектах.

Источник: PC Gamer

