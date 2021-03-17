Сгибаемый смартфон Xiaomi Mi Mix появился на новых фото





Прототип сгибаемого смартфона от Xiaomi уже неоднократно был замечен на шпионских фотографиях. На прошлой неделе появилась информация о том, что анонс Mi Mix 4 Pro Max (предположительное название) должен состояться уже в ближайшее время. Тогда же рассекретили и некоторые технические характеристики устройства. Сообщается, что смартфон получит основной 8.03″ дисплей с поддержкой частоты обновления 90 Гц или 120 Гц, внешний экран диагональю 6.38″, сенсор Sony IMX700, а также камеру-перископ с 10-кратным зумом.

Теперь же появились новые фотографии, которые демонстрируют прототип Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max. Как видим, форм-фактор устройства будет таким же, как Galaxy Z Fold2 и Huawei Mate X2. Корпус выполнен из стекла и имеет глянцевое покрытие. Также можно увидеть логотип серии Mi Mix.

Ожидается, что Xiaomi представит свой первый сгибаемый смартфон до конца апреля. Да и в целом ближайшие месяц-полтора должны быть насыщенными для компании. Исходя из имеющейся информации, Xiaomi презентует целый ряд новых устройств, включая игровые смартфоны, бюджетные 5G-девайсы и прочие гаджеты.

Источник: gsmarena