Новости
Сгибаемый смартфон Xiaomi Mi Mix появился на новых фото

Сгибаемый смартфон Xiaomi Mi Mix появился на новых фото

Сгибаемый смартфон Xiaomi Mi Mix появился на новых фото


Прототип сгибаемого смартфона от Xiaomi уже неоднократно был замечен на шпионских фотографиях. На прошлой неделе появилась информация о том, что анонс Mi Mix 4 Pro Max (предположительное название) должен состояться уже в ближайшее время. Тогда же рассекретили и некоторые технические характеристики устройства. Сообщается, что смартфон получит основной 8.03″ дисплей с поддержкой частоты обновления 90 Гц или 120 Гц, внешний экран диагональю 6.38″, сенсор Sony IMX700, а также камеру-перископ с 10-кратным зумом.

Сгибаемый смартфон Xiaomi Mi Mix появился на новых фотоСгибаемый смартфон Xiaomi Mi Mix появился на новых фотоСгибаемый смартфон Xiaomi Mi Mix появился на новых фотоСгибаемый смартфон Xiaomi Mi Mix появился на новых фото

Теперь же появились новые фотографии, которые демонстрируют прототип Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max. Как видим, форм-фактор устройства будет таким же, как Galaxy Z Fold2 и Huawei Mate X2. Корпус выполнен из стекла и имеет глянцевое покрытие. Также можно увидеть логотип серии Mi Mix.

Ожидается, что Xiaomi представит свой первый сгибаемый смартфон до конца апреля. Да и в целом ближайшие месяц-полтора должны быть насыщенными для компании. Исходя из имеющейся информации, Xiaomi презентует целый ряд новых устройств, включая игровые смартфоны, бюджетные 5G-девайсы и прочие гаджеты.

Источник: gsmarena

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить